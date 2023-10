Suomen Kiinteistönvälittäjät ry SKVL julkisti Vuoden Parhaat 2023 -finalistit

SKVL asuntomarkkinaennuste 2023: Loppuvuosi menee odottavassa, pikkuhiljaa piristyvässä markkinassa – Korkojen laskua odotellessa 4.10.2023 06:00:00 EEST | Tiedote

Vuodenajat vaikuttavat taas vahvemmin markkinoihin. Asuntomarkkina liikkuu tasaisesti, mutta kasvukeskuksissa kaupan tahti kiihtyy jonkin verran hitaammassa tahdissa kuin muilla alueilla. Korko- ja työllisyysnäkymät ovat hidasteena. Moni asunnonostaja odottaa jopa vuokralla korkojen laskua. ”Koska selvin käänne ylöspäin tulee, on vaikea ennustaa tarkkaan”, kommentoi Suomen Kiinteistönvälittäjien SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. ”Loppusyksy on usein muutenkin vähän hiljaisempi ja nyt näyttää siltä, että ostajan markkinat ovat ohi ensi vuonna”, hän jatkaa. ”Nyt jos koskaan kannattaa ostaa oma asunto, kun tarjontaa on paremmin ja hintataso on saavuttanut pohjan”, lisää Mannerberg. ”Loppusyksyn aikana saatetaan joillain alueilla nähdä vielä pientä laskua kysynnässä ja sen myötä 2–3 % laskua myös toteutuvissa hinnoissa, mutta ei kysytyimmissä asuntotyypeissä”, hän kiteyttää.