HSL:n hallituksen päätöksiä 10.10.2023

Lausunto käyttöiän päässä olevan raitiovaunukaluston korvaamisen hankesuunnitelmasta sekä pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistavasta raitiovaunuhankinnan hankesuunnitelmasta

Hallitus päätti antaa ehdolliset puoltavat lausunnot sekä raitiovaunukaluston korvaamisen että pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistavan vaunuhankinnan hankintasuunnitelmista. Puoltamisen edellytyksenä on, että HSL, Kaupunkiliikenneyhtiö, Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki pääsevät sopuun kaluston valmistuksen aikaisten kustannusten takaamisen sekä käytön aikaisten kustannusten määrittävistä sopimuksista. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa HSL:n toimitusjohtajan neuvottelemaan sopimuksista Kaupunkiliikenne Oy:n ja kaupunkien kanssa.

Osavuosikatsaus 2/2023

Osavuosikatsauksen ennusteen mukaan vuoden 2023 toimintatuottojen arvioidaan olevan 865,8 miljoonaa euroa, mikä on 4,2 miljoonaa euroa (0,5 %) talousarviossa arvioitua vähemmän. Lipputuloja arvioidaan kertyvän 376,1 miljoonaa euroa eli 4,9 miljoonaa euroa (1,3 %) talousarviossa ennakoitua vähemmän. HSL:n liikenteessä tehtyjen nousujen määrä on ennusteen mukaan noin 352 milj. nousuun, joka on hieman parempi kuin talousarviossa ennustettu 349 milj. nousijamäärää. Toimintakulut ovat arvion mukaan 842,9 miljoonaa euroa ja alittavat talousarvion 32,7 miljoonalla eurolla (3,7 %).

Strategia-tulosalueen lakkauttaminen

Hallitus päätti lakkauttaa strategia-tulosalueen sekä tulosalueen johtajan viran. Strategia-tuloalueeseen kuulunut liikennejärjestelmäyksikkö siirtyy liikenne-tulosalueelle ja strategiayksikkö hallinto-tulosalueelle.

Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta

Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle eron myöntämistä Sakari Rokkaselle hallituksen jäsenen tehtävästä kuntalain 70 § perusteella sekä uuden hallituksen jäsenen valitsemista jäljellä olevaksi kaudeksi.

Syysyhtymäkokouksen koolle kutsuminen 28.11.2023

Hallitus päätti kutsu syysyhtymäkokouksen koolle 28.11.2023 klo 9

