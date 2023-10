Kemianteollisuuden, biotalouden ja akkuteknologian huippuviikko valtaa Kokkolan jälleen marraskuussa

”Vaikka tapahtumaa onkin jo useampi vuosi takana, ei seminaarin sisältö ole missään nimessä aiempien toistoa. Viikon teemojen ympärillä tapahtuu todella paljon, ja voisi sanoa, että Kokkola on näiden tapahtumien keskiössä. Kokkola Material Week tunnistetaan laajalti alan kärkitapahtumana, niin Suomen rajojen sisä- kuin ulkopuolellakin, ja se näkyy myös ilmoittautumismäärissä” iloitsee Kokkola Material Weekin Brand Manager Nora Birkman Neunstedt.

Kokkola Material Week koostuu seitsemästä eri osiosta. Viikon avaa jo perinteiseen tapaan tiistaina järjestettävä juhlavampi avajaisseminaari, jonka tänä vuonna avaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen. Avajaisia seuraavat GeoKokkola, ReKokkola ja BioKokkola -seminaariosiot ja verkostoitumiseen kannustava Industry Meeting Point. Varaslähtöä viikkoon otetaan Kpedun virtuaalistudiolta lähetettävällä PreKMW-tapahtumalla, jossa pureudutaan osaajapulan taklaamisen yritysnäkökulmasta. Viikon päättää puolestaan tänä vuonna ensi kertaa järjestettävä yhteistyön ja klustereiden ympärille rakentuva Clusters and Co-operation-osio.

"Kokkola Material Week tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden kuulla ja keskustella kestävän tulevaisuuden rakentamisesta lukuisista eri näkökulmista tarkasteltuna. Sen lisäksi, että merkittäviä investointeja alueellemme julkaisseet toimijat esittelevät hankkeitaan, kuulemme viikon aikana myös Kokkolassa pidempään toimineiden yritysten esimerkkejä edistyksellisistä toimistaan, tutkimuksellisesta kehityksestä kertovia puheenvuoroja tietenkään unohtamatta. Tapahtuma tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden verkostoitua alan vaikuttajien kanssa." kertoo Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg

Kokkola Material Week on maksuton ja avoin kaikille, ja kaikki viikon osiot verkostoitumistapahtuma Industry Meeting Pointia lukuun ottamatta ovat seurattavissa myös live streamin välityksellä. Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden oppia, verkostoitua ja inspiroitua kohti vastuullista tulevaisuutta. Myös kaupunkilaiset saavat oman perinteisen yleisötapahtuman, joka järjestetään kauppakeskus Chydeniassa lauantaina 11.11. klo 11–14.

”Yleisötapahtumassa pääsee tuttuun tapaan tutustumaan Kokkola Material Weekin järjestäjäorganisaatioihin. Tänä vuonna osallistujat pääsevät ständeihin tutustumalla ja niiden osallistavaan toimintaan osallistumalla keräämään leimoja leimakorttiin. Täysi leimakortti oikeuttaa pyöräyttämään KMW-onnenpyörää, jossa jaossa on pieniä palkintoja. Järjestämme myös KIP:in alueen kiertoajelua, jolle odotetaan tälläkin kertaa suurta suosiota” uskoo Kokkola Material Weekin tapahtumakoordinaattori Titta Tilvis.

Järjestelyissä ovat tänä vuonna mukana: KOSEK, Kokkolan kaupunki, Centria-ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus, Kokkola Industrial Park, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius/Oulun yliopisto, KPedu, Luonnonvarakeskus, Visit Kokkola, Te-palvelut, Ely-keskus, Viexpo ja muu Team Finland-verkosto

Seminaariviikon ohjelma tiivistetysti:

PreKMW

Toimialat kehittyvät ja kasvavat, joten monipuolista osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Tämä koskee niin Kokkolan seutua kuin koko Suomea. Mistä ja miten löytää ammattitaitoista työvoimaa? Kuinka houkutella uusia tulijoita, ja saada heidät jäämään? Ja ennen kaikkea – olemmeko valmiita muutokseen? Seuraa maanantaina 20.11. live streamin kautta erinomaisia puhujia ja syvenny kanssamme aiheeseen!

Opening Seminar

Seminaariviikko alkaa virallisesti tiistaina 21.11., jolloin Kokkola Material Weekin avajaisseminaari pidetään Kokkolan kaupungintalolla. Tulemme kuulemaan useita mielenkiintoisia ja ajankohtaisia esityksiä kestävästä teollisesta kehityksestä. Osa tilaisuuden puhujista on jo julkistettu, mutta pari yllätystä on vielä luvassa... Seminaarin päätteeksi on myös loistava mahdollisuus verkostoitua kuunnellen upeiden kokkolalaisten muusikoiden sävelmiä.

GeoKokkola

Keskiviikkona 22.11. GeoKokkola aamupäivässä syvennytään alueellisesti keskeisen vastuullisen akkuarvoketjun ja siihen läheisesti liittyvän mineraali- ja kiertotalouden teemoihin. Tänä vuonna keskiössä ovat puhdas siirtymä, EU:n uusi akkuasetus ja toimijoiden katsaukset sekä mineraalisektorin raaka-aineiden hyödyntämisen toimet. GeoKokkolasta vastaavat yhteistyössä Geologian tutkimuskeskus GTK, KPEDU ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius/Oulun yliopisto.





ReKokkola

Kiertotalous tarkoittaa siirtymistä perinteisestä mallista kohti uusiutuvaa tuotantoa ja kulutusta. Sivuvirtojen hyödyntäminen on keskeinen osa kiertotaloutta. Jäte muuntuu arvokkaiksi raaka-aineiksi, ja näin saavutetaan ympäristöhyötyjä, resurssitehokkuutta ja uusia tulonlähteitä. ReKokkolassa keskiviikkona 22.11. kuulemme, miten kaikenkokoiset yritykset voivat omaksua kiertotalouden menetelmiä vähentääkseen jätettä, säästääkseen resursseja ja edistääkseen kasvua. Sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun edelläkävijäyritykset kertovat siirtymisestään perinteisistä kestäviin toimintatapoihin.

Industry Meeting Point

Tervetuloa keskiviikkona 22.11. illalla Industry Meeting Pointiin, verkostoitumistapahtumaan, jossa pääset tapaamaan suurhankkeiden ja -yritysten edustajia, verkostoitumaan ja neuvottelemaan jopa uusista alihankintakumppanuuksista. Mukana mm. Kokkolan suurteollisuusalueen (KIP) toimijoita ja Kokkolan Urheilupuiston hybridiareenan allianssi. Huomaathan, että Industry Meeting Point tapahtuma järjestetään vain paikan päällä kaupungintalolla. Merkitse kalenteriisi ja suuntaa kaupungintalolle – Nähdään siellä!

BioKokkola

Torstaina 23.11. aamupäivällä järjestettävä BioKokkola tuo tänäkin vuonna esille biotalouden kuumat aiheet, mahdollisuudet ja yritysesimerkit. Aamupäivän ensimmäinen teema tarkastelee kestävää ruoantuotantoa sekä ihmisten että eläinten ravinnon näkökulmasta, ja toisen teeman aihe käsittelee kiertolannoitteiden ja maanparannusaineiden uusimpia tutkimustuloksia. BioKokkolan järjestelyistä vastaavat Centria-ammattikorkeakoulu ja Luonnovarakeskus.

Clusters and Co-operation

Löydä yhteistyön ydin ja liity seuraamme informatiiviseen tilaisuuteen torstaina 23.11. iltapäivällä! Team Finland -verkoston toimijoiden järjestämässä ohjelmassa on kyse klustereiden ja yhteistyön tärkeydestä. Kuulemme kokemuksia ja ajatuksia käytännön työkaluista klustereissa työskenteleviltä suomalaisilta ja tanskalaisilta asiantuntijoilta. Lisäksi käsitellään sekä alueellisen että kansainvälisen yhteistyön merkitystä erityisesti pohjoismaisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Älä jätä väliin tätä tilaisuutta kohdata kokeneita klusteri- ja yhteistyöammattilaisia, sekä saada konkreettisia ideoita, jotka voivat auttaa muuttamaan liiketoimintaasi!