Linnanmäen Valokarnevaali on täynnä valoa ja vauhdin lumoa

Linnanmäen suosittu Valokarnevaali valaisee jälleen Linnanmäen Huvipuiston ja tuo sykähdyttävää valoa keskelle syksyn pimeyttä. Valokarnevaalin ajan koko huvipuisto loistaa tunnelmallisessa valaistuksessa, ja ympäri puistoa nähdään säkenöiviä ohjelmanumeroita.

- Valokarnevaali on perinteikäs syysloma-ajan tapahtuma, jonka aikana valtaosa Linnanmäen huvilaitteista on avoinna. Valokarnevaalin ohjelmatarjontaa on kehitetty vuosien saatossa niin, että terassiravintola Keitaalla nähtävien keikkojen lisäksi myös huvipuistossa valoloiston lomassa huvittelijat pääsevät nauttimaan monenlaisista näyttävistä ohjelmanumeroista. Valokarnevaali tuo syysloma-ajalle mukavaa tekemistä koko perheelle, kertoo Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin.

Valokarnevaalin aikana voi valloittavan valonloisteen ihailun lisäksi huvitella huvipuistolaitteissa, nauttia livemusiikista, sirkuksesta, tanssista sekä erilaisista valo- sekä tuliesityksistä.

Näyttävästi valaistu polkuauto kiertää ympäri puistoa ja kyyditsee mukanaan taidokasta sirkusryhmä TIPTOP Walkersia. Säkenöivistä valoesityksistä vastaa puolestaan Belenos Group of Arts -ryhmä, jonka näytöksissä yhdistyvät led-välineiden loiste sekä upeat asut. Värikäs ja rytmikäs Sambakoulu Imperio do Papagaion kiertää puistossa loistavissa asuissaan – tätä ryhmää ei voi olla huomaamatta! Tulitaiteilija Primal Flame ottaa viikonloppuiltojen hämärtyessä liekit hallintaansa ja loihtii puistossa näyttävät tulishowt.

Lisäksi ympäri puistoa kulkee häikäiseviä perhosia ja loisteliaita prinsessoita sekä säkenöivät Peilirouva ja Peiliherra. Taika Taija tekee puistossa uskomattomia saippuakuplaesityksiä.

Linnanmäen iik!week-kauhufestivaaleilla suuren suosion saavuttanut kauhukohde Motelli on avoinna myös Valokarnevaalin aikana. Kohde tarjoaa yllätyksellistä ohjelmaa kauhunnälkäisille +15-vuotiaille. Terassiravintola Keitaalla pääsee jälleen nauttimaan livemusiikista jokaisena Valokarnevaalin iltana.

Valokarnevaali ja koko Linnanmäen huvikausi 2023 huipentuu illalla 22.10., jolloin juuri ennen puiston sulkemista Linnanmäen jarrumestarit ajavat yhdessä vielä kauden viimeisen Vuoristorata-ajelun upeasti valaistulla radalla torvet soiden!

Valokarnevaalien tunnelmasta ja ainutlaatuisesta valo-ohjelmasta pääsee nauttimaan 20 euron sisäänpääsylipulla tai Linnanmäen rannekkeella, jolla pääse myös hurjastelemaan huvilaitteissa upeassa valaistuksessa. Sisäänpääsylipun tai rannekkeen voi hankkia Linnanmäen verkkokaupasta. Linnanmäen rannekkeita saa myös sujuvasti ja edullisimmin ostettua ennakkoon S-ryhmän toimipisteistä. Lipputuotteiden lisäksi kannattaa verkkokaupasta varata ennakkoon myös maksuton paikkavaraus haluamalleen huvittelupäivälle.

Linnanmäen Valokarnevaali 12.–22.10.2023