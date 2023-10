Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Marttinen: Hyvinvointiyhteiskunta voidaan rakentaa vain kestävän talouden varaan

”Meillä on Suomessa hyvät pohjoismaiset palvelut, mutta ei vahvaa taloutta niiden rahoittamiseen. Rahoitamme peruspalveluita velaksi. Joka kahdeksas käyttämämme euro rahoitetaan velalla”, Marttinen sanoo.

Kansanedustaja Matias Marttisen pitämä Kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuhe hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2024 (Muutokset puhuttaessa mahdollisia)

Arvoisa puhemies,

Hallitus lähtee uudistamaan Suomea vasemmistohallituksen valtakauden jälkeen. Olemme saaneet perintönä mittavat alijäämät, raskaan velkalastin ja tekemättömät reformit.

Tulevaisuutemme on kuitenkin omissa käsissämme. Luottamusta tulevaan rakentaa se, että hallituksemme toteuttaa nyt Suomelle elintärkeät uudistukset, jotka kääntävät Suomen huolestuttavan suunnan.

Lämmin kiitos valtiovarainministerille ja kaikille hallituskumppaneille yhteisestä työstä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi.

Arvoisa puhemies,

Toimiva hyvinvointiyhteiskunta rakentuu vain tasapainoisen talouden varaan. Maailman parasta peruskoulua tai tukea ja turvaa yhteiskuntamme kaikista heikoimmassa asemassa oleville ei ole ilman kestävää taloutta.

Meillä on Suomessa hyvät pohjoismaiset palvelut, mutta ei vahvaa taloutta niiden rahoittamiseen. Rahoitamme peruspalveluita velaksi. Joka kahdeksas käyttämämme euro rahoitetaan velalla. Näin ei voi jatkua.

Tämä hallitus noudattaa valtiovarainministeriön suosituksia. Teemme kuuden miljardin säästöt ja työllisyysuudistukset, jotta velkaantumiskehitys saadaan katkaistua. Tämä ei tule valmiiksi yhdellä budjetilla, vaan edessä on kahden vaalikauden mittainen työ.

Arvoisa puhemies,

Hallitus on valinnut työn ja yrittäjyyden linjan.

Hallituksen säästöt, veropolitiikka ja rakenneuudistukset tähtäävät siihen, että yrityksillä on mahdollisuus työllistää ja että työn tekeminen on aina kannattavaa.

Hallitus toteuttaa uudistuksia, joilla 100.000 ihmistä saa Suomessa työtä. Se tarkoittaa parempaa tulevaisuutta ja mahdollisuutta tulla toimeen omilla tuloillaan 100.000 kotiin ja perheeseen.

Jo pelkästään ensi vuoden työllisyys-, vero- ja sosiaaliturvapäätökset lisäävät työllisyyttä jopa 65 000 hengellä. Se on noin kaksi kertaa enemmän kuin mitä edellinen Marinin vasemmistohallitus sai aikaiseksi koko viime kauden aikana. Koko viime kauden aikana.

Hallituksen uudistukset ovat niitä samoja, joita muissa Pohjoismaissa on tehty jo vuosikymmeniä sitten - pääosin sosiaalidemokraattien johdolla.

Ruotsissa esimerkiksi paikallinen sopiminen ja vientivetoinen palkkamalli ovat olleet arkipäivää jo pitkään.

Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa palkansaajan asema on kaikkea muuta kuin kurja. Päinvastoin: niin elintaso, kotitalouksien vauraus kuin työllisyys ovat selvästi Suomea paremmat. Kun talous on kunnossa, myös julkisiin palveluihin on varaa panostaa.

Muissa Pohjoismaissa poliittinen vasemmistokin ymmärtää työn linjan merkityksen. Samaa ei voi sanoa Suomesta. Vasemmisto-oppositio on yksitellen haukkunut hallituksen kuuden miljardin kokonaisuuden jokaisen uudistuksen.

Mutta sitten, kun pitäisi esittää säästöjä tilalle, levitellään käsiä.

Kokemäkeläisen sanonnan mukaan; ei se heinää tee, joka pilvii vahtaa.

Hallituksella ei ole sellaista etuoikeutta, että voisimme vain haaveilla nopeammasta talouskasvusta ja jättää uudistukset tekemättä.

Tekemättä jättäminen olisi luovuttamista suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan puolesta.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen budjetti on kokonaisuudessaan maltillisesti elvyttävä ja se tukee Suomen talouden kehitystä. Hallituksen historiallisella neljän miljardin investointiohjelmalla tuetaan kasvua koko Suomessa. Hallitus panostaa puhtaan energian ja teollisuuden investointeihin sekä edistää kasvua avaamalla markkinoita kilpailulle.

Hallitus toteuttaa myös merkittävät panostukset koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen – sinne siis, mistä kestävä talouskasvu syntyy. Vaalikauden loppuun mennessä vuosittaista tutkimusrahoitusta nostetaan peräti miljardilla eurolla ja perusopetuksen rahoitusta 200 miljoonalla eurolla.

Raskaiden alijäämien aikanakin hallitus tekee valintoja tulevaisuuden puolesta. Lopulta vain kasvun kautta saamme tukevaa maata jalkojen alle.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen veropolitiikan linja turvaa työllisyyden ja talouden kasvua. Veropolitiikkamme on hyvin palkansaajamyönteistä. Ostovoiman tukemiseksi hallitus keventää työn verotusta. Yhdessä työttömyysvakuutusmaksujen alennuksen kanssa keskituloiselle palkansaajalle jää ensi vuonna peräti 300 euroa enemmän käteen.

Työn verotuksen keventämisen hallitus kattaa työn ja kasvun kannalta vähemmän haitallisia veroja kiristämällä. Työn verotusta ei kevennetä velaksi.

Suomalaiset kantavat jo nyt yhtä maailman raskaimmista verotaakoista. Siksi hallitus ei kaada kansalaisten niskaan uutta verokuormaa.

Arvoisa puhemies,

Ensi vuoden talousarvio on kunnianhimoinen ja eteenpäin katsova. Se ei vielä yksin korjaa talouden rakenteellisia ongelmia, mutta se on määrätietoinen askel Suomen talouden suunnan muuttamiseksi.

Hallitus ottaa hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisen tosissaan. Toteutamme 6 miljardin edestä sopeutustoimia ja välttämättömiä työmarkkinauudistuksia. Mikäli tästä huolimatta toimet eivät riitä alijäämätavoitteen saavuttamiseksi, hallitus tekee lisätoimia puoliväliriihessä.

Hyvinvointiyhteiskunnan pelastamista ei voi jättää puolitiehen.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on tyytyväinen hallituksen vastuulliseen talouspolitiikan linjaan. Tekemättä ei voi enää jättää.