Metsien alueellisella lisäsuojelulla merkittäviä ilmastohyötyjä

Tutkimuksessa selvitettiin mallintamalla mahdollisuuksia saavuttaa Suomen hiilineutraaliustavoite sekä kansallisesti että alueellisesti. Tulokset osoittavat, että jos metsiä suojeltaisiin Suomen Luontopaneelin esittämän tavoitteen mukaisesti 10 prosenttia maakunnallisesti, saataisiin luontohyötyjen lisäksi merkittäviä ilmastohyötyjä.

”Suojeltujen metsien hiilinielu olisi arviolta samaa suuruusluokkaa kuin kansalliset ihmisperäiset kasvihuonekaasupäästöt tehokkaiden päästövähennystoimien jälkeen vuonna 2050. Toisin sanoen metsien lisäsuojelulla aikaansaatava hiilinielu voisi yhdessä muiden maankäyttösektorin toimenpiteiden kanssa pitkällä aikavälillä kumota ihmisperäisten kasvihuonekaasupäästöjen vaikutukset”, sanoo tutkimusprofessori Martin Forsius Suomen ympäristökeskuksesta. Optimoitu metsien lisäsuojelu voisi siten edistää myös kansallisen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista.

Tutkimuksen mukaan kasvihuonekaasujen nettopäästöissä, eli päästöjen ja nielujen erotuksessa, on suuria alueellisia eroja. Myös olemassa olevien suojelualueiden pinta-ala ja osuus maa-alasta vaihtelevat alueellisesti huomattavasti. Jotta Suomen Luontopaneelin esittämä tavoite suojella 10 prosenttia metsistä maakunnallisesti saavutettaisiin, tulisi suojelua lisätä erityisesti eteläisessä Suomessa.

Luontokato ja ilmastonmuutos kytkeytyvät toisiinsa ja siten niitä kannattaa myös hillitä yhdessä. Metsät ovat hiilen varasto ja hiilinielu, joten niillä on keskeinen merkitys kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. ”Suomen metsien hiilivarastoja olisi mahdollista kasvattaa merkittävästi. Ne ovat myös osa ekosysteemitilinpitoa, joka on tulossa pakolliseksi EU-maissa. Nykyisten ja tulevaisuuden hiilivarastojen ja -nielujen laskennallinen taloudellinen arvo on huomattava”, Forsius muistuttaa.

Metsien lisäsuojelun tarve eri maakunnissa (vihreä alue) ehdotetun 10 prosentin suojelutavoitteen saavuttamiseksi. Suojelutason tarkastelussa ei ole eritelty metsä- ja kitumaita. Uudet potentiaaliset suojelualueet identifioitiin alueellisella priorisointimallilla. Syke



Tutkimuksessa tuotettuja aineistoja voidaan hyödyntää alueellisessa ilmastomuutoksen torjuntatyössä, maankäytön suunnittelussa ja luonnonsuojelussa.

Tutkijat toteuttivat työn strategisen tutkimuksen hanke IBC-Carbonissa ja sen yhteistyöhankkeissa. Tutkimuksessa huomioitiin EU:n monimuotoisuusstrategian mukaisia ja Suomen Luontopaneelin ehdottamia tavoitteita metsien lisäsuojelulle.