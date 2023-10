MEDIAKUTSU Rakennusfysiikka 2023: Lähes 100 puheenvuoroa uusista tutkimustuloksista ja käytännönratkaisuista

Arvostettu, valtakunnallinen kahdeksannen kerran järjestettävä Rakennusfysiikka-seminaari kokoaa laajasti rakennusalan ammattilaiset Tampere-talolle 24.-26.10.2023. Seminaari tarjoaa kolmen päivän aikana lähes 100 puheenvuoroa rakennusfysiikan eri osa-alueilta.

Lisäksi esillä on Kosteusturvallisen rakentamisen kuusi kilpailuehdotusta ja voittajan julkistaminen keskiviikkona 25.10. alkaen klo 15.45.

Nostoja ohjelmasta: keynote-puheenvuorot



Tiistai 24.10. klo 8.45

Changing urban climate and impact for inhabitants living in the built environment. Do we have to adapt or mitigate for climate change?

Dr. Jan Carmeliet, Professor, ETH Zürich, Switzerland

Professori Jan Carmeliet Sveitsistä on maailman johtavia rakennusfysiikan tutkijoita. Carmelietillä on erittäinen laaja-alainen ja arvostettu kokemus rakennusfysiikan osa-alueilta.

Tiistai 24.10. klo 9.45

Efficient use and adaptive reuse of buildings

Dr. Kristina Mjörnell, Adjunct Professor, Manager, RISE Research Institutes of Sweden

Dosentti Kristina Mjörnell Lundin yliopistosta Ruotsista on erikoistunut korjausrakentamiseen ja hänen puheenvuoronsa keskittyy rakennusten jälleenrakennukseen, peruskorjaukseen ja uudelleenkäyttöön pohjoismaalaisella näkökulmalla.

Keskiviikko 25.20. klo 8:30

The Importance of Building Physics to Life Cycle Assesment

Ph.D. P. Eng Michael A. Lacasse, Senior Research Officer, Construction Research Centre, NRC, Canada

Dr. Michael A. Lacassen puheenvuoron teemoina ovat rakennusfysiikan käyttö lähestymistapana rakennettujen kohteiden käyttöiän arvioimisessa, rakennusosien ja rakennusten oletetun käyttöiän epävarmuustekijät elinkaarianalyysissä, rakennusten käyttöiän vaikutus rakennusten ja kohteiden elinkaaren hiilijalanjälkeen rakennusten ja rakennettujen kohteiden vaihtelevan käyttöiän vaikutukset kestävän kehityksen näkökulmasta.

Torstai 26.10. klo 9.00

The future of low-carbon and nature-based building construction

Dr. Andy Shea, Associate Professor, The University of Bath, UK

Vähähiilisten ja luonnonmukaisten materiaalien ja rakenteiden tutkimus on kasvanut viime vuosina. Dr. Shealla yli 20 vuoden kokemus kestävien rakennusten suunnittelusta ja kehittämisestä, jotka yhdistävät ammatillisen käytännön, tutkimuksen ja opetuksen.



Tutustu tarkemmin kaikkiin puhujiin, esityksiin ja ohjelmaan: https://rakennusfysiikka.net/ohjelma/

Toimittajien ilmoittautuminen seminaarisivuston kautta koodilla PRESS: https://rakennusfysiikka.net/ilmoittautuminen/

Puhujien ja asiantuntijoiden haastattelupyynnöt:

Mari Vuorela, Kiinko: mari.vuorela@kiinko.fi