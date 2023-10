Elävän perinnön Wiki Loves Living Heritage -valokuvakilpailun voittajaksi kuva perinnesaunottajasta

Voittajakuva on valokuvaaja Ville Kurjen tunnelmallinen otos perinnesaunottaja Kaisu Mokkilasta työssään. Kuvassa on talletettu maaginen ja ikiaikainen hetki kauniilla tavalla. Se edustaa suomalaista, kaikille tuttua perinnettä. Toisaalta perinnesaunottaminen on vanha mutta nousussa oleva perinteen muoto. Muut neljä palkittua kuvaa esittelevät puuveneillä purjehtimista, demoskeneä, kaustislaista viulunsoittoa ja lautanauhan punomista.

Kilpailussa korostettiin elävän perinnön vaalimisen merkitystä, ja saapuneissa kuvissa näkyy vahvasti yhteisöllisyys ja aineettoman kulttuuriperinnön elinvoimaisuus Suomessa. Kuvakilpailun myötä syntynyt elävää perintöä esittelevä kuvapankki on myös arvokas resurssi aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen. Valokuvakilpailun sato on vapaasti käytettävissä Wikimedia Commonsin sivuilla.

”Wikimedian alustat ovat hieno, kaikkien käytössä olevan mahdollisuus tehdä elävää ja paikallista kulttuuriperintöä näkyväksi ja tunnetuksi. Elävän perinnön wikiluetteloa olemme koonneet vuodesta 2016, ja tällä hetkellä mukana on yli 400 yhteisöä. Kuvat Wikimedia Commonsissa täydentävät hienosti tätä kokonaisuutta”, sanoo Museoviraston erikoisasiantuntija Leena Marsio.

Valokuvaamisen yhteydessä koostettiin aineettomasta kulttuuriperinnöstä tietokanta Wikidataan. Siellä kulttuuriperintö on esitetty tiedon kohteiden sekä niiden välisten suhteiden verkostona.

”Oli hienoa saada työskennellä kotiseutuyhdistysten kanssa. On tärkeää, että kulttuuriperintöä aktiivisesti käytetään ja sovelletaan ja että sitä dokumentoidaan, jotta se säilyy elinvoimaisena ja kehittyy”, iloitsee Wikimedia Suomen Kimmo Virtanen.

Kilpailu oli osa kansainvälistä Wiki Loves Living Heritage -kampanjaa, joka juhlistaa 20-vuotiasta Unescon yleissopimusta. Euroopan-laajuiseen kilpailuun saapui yli 1 500 kuvaa, ja parhaat niistä palkitaan lokakuun aikana. Suomen-kilpailun viisi parasta kuvaa osallistuvat myös tähän kansainväliseen kilpailuun. Kilpailu sai innoituksensa Wiki Loves Monuments -kuvakilpailusta, jota Wikimedia Suomi ja Museovirasto ovat järjestäneen vaihtuvien kumppanien kanssa jo useamman vuoden.

Suomessa juhlitaan myös kymmenvuotista taivalta Unescon yleissopimuksen jäsenmaana. Kampanja toteutettiin osana elävän perinnön teemavuotta ja Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä, joiden teemana vuonna 2023 on elävä perintö.