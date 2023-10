Reino Meriläinen kauppakamarin Vantaan aluetoimiston johtajaksi

Reino Meriläinen toimi 17 vuotta Isolta-ohjelmistoyrityksen johtoryhmässä kaupallisena johtajana ja tuosta ajasta viimeiset kaksi vuotta toimitusjohtajana. Isolta tuottaa taloushallinnon ohjelmistoja yrityksille. Meriläinen jättäytyi Isoltasta sivuun onnistuneen yrityskaupan jälkeen, jonka tuloksena liiketoiminta siirrettiin Accountorille.

Meriläinen on toiminut yli 14 vuotta Vantaan Uusyrityskeskuksen hallituksessa, joista kohta vuosikymmenen puheenjohtajana. Hän toimii myös Suomen Uusyrityskeskuksen sekä Helsingin Uusyrityskeskuksen hallitusten puheenjohtajana. Uusyrityskeskustoiminnan lisäksi Meriläinen on toiminut Kasvu Openin sparraajana ja tuomarina keskittyen liiketoiminnan kasvattamiseen myynnin ja markkinoinnin keinoin.

Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen iloitsee uuden johtajan nimityksestä, ja uskoo Meriläisen tuovan alueelle juuri oikeaa osaamista.

"Vantaa on vireästi kehittyvä Suomen kansainvälisin kaupunki, joka tarjoaa erityisesti ratikan rakentuessa myös yrityksille aivan uusia mahdollisuuksia. Vantaa on kaupunkina yritysten näkökulmasta hiomaton timantti, jossa uusien yritysten haasteisiin ja mahdollisuuksiin perehtynyt Reino on erinomaisen sopiva henkilö johtamaan toimistoamme ja auttamaan yrityksiä. Toivotan Reinon lämpimästi tervetulleeksi kauppakamariin", kommentoi Pakarinen.

"Vantaan elinkeinotoiminnan kanssa jo pitkään työskennelleenä on hienoa saada mahdollisuus kehittää alueen elinvoimaisuutta ja yrityskentän mahdollisuuksia uudessa roolissani. Vantaalla on hyvä, rehellisen mutkaton ja aito tekemisen meininki. Tuolla meiningillä, ja kaupungin ja yritysten välisellä yhteistyöllä saadaan jatkossakin paljon aikaiseksi", sanoo Meriläinen.