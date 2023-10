Solidaarisuus hakee naisen sukuelimelle Unescon suojelua

Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö jättää tyttöjen päivänä 11.10. opetus- ja kulttuuriministeriöön hakemuksen, jossa vaaditaan naisen sukuelimen lisäämistä Unescon suojeluksen alaiseksi maailmanperintökohteeksi. Kansainvälisenä tyttöjen päivänä luovutettu hakemus on konkreettinen toimi, jolla tyttöjä ja naisia halutaan suojella äärimmäiseltä väkivallalta. Silpomista tapahtuu globaalisti, ja maailmassa elää yli 200 miljoonaa silpomisen läpikäynyttä tyttöä ja naista.

“Unescon maailmanperintölistalle haettavalle kohteelle on osoitettava sen erityinen, yleismaailmallinen arvo. Naisen sukuelimen tapauksessa arvo on selvä: ilman naisen sukuelintä yhtäkään ihmistä ei olisi olemassa. Silpominen on väkivaltaa, joka aiheuttaa vakavia terveyshaittoja ja heikentää systemaattisesti naisten yhteiskunnallista asemaa. Silpominen on kansainvälinen ongelma, ja siksi naisen sukuelimelle tulee saada myös yleisesti tunnustetun kansainvälisen tahon suojelus", kommentoi Solidaarisuuden viestintäpäällikkö Saara Manelius.

Unescon maailmanperintösopimuksen toimeenpanosta Suomessa vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ympäristöministeriö. Mukana prosessissa ovat myös tapauksesta riippuen Museovirasto ja Metsähallitus. Unescon maailmanperintökohteiden katsotaan olevan niin arvokkaita, että niiden suojelu ja säilyttäminen on koko ihmiskunnan vastuulla. Unescon maailmanperintökohteisiin kuuluvat muun muassa Kiinan muuri, Machu Picchun muinainen kaupunki Perussa, Suomenlinna sekä Sammallahdenmäen pronssikautinen röykkiöalue.

Suomen Unesco-toimikunnan puheenjohtaja, Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen pitää aloitetta merkittävänä.

”Naisen sukuelimen esittäminen Unescon maailmanperintökohteeksi on tärkeää, jotta naisiin, naisten seksuaalisuuteen ja naisten sukuelimiin kohdistuvat loukkaukset saavat näkyvyyttä. Se on tärkeää myös siksi, että se voi edistää pohdintoja siitä, missä määrin Unescon maailmanperintökohteet ovat tällä hetkellä yksittäisten valtioiden tai alueiden identiteettiin liittyviä asioita. Mitä tälle hakemukselle tapahtuukaan, toivon sen innoittavan pohdintaa valtioiden elinten mahdollisuuksista edistää naisten sukuelinten suojelua”, Teivainen toteaa omana näkemyksenään.

Tyttöjen sukuelinten silpominen on äärimmäistä väkivaltaa. Se on epätasa-arvon ilmentymä ja ihmisoikeusloukkaus, jolla on kauaskantoisia seurauksia naisen elämään. Silpominen aiheuttaa psyykkisiä, emotionaalisia ja fyysisiä terveyshaittoja ja voi pahimmillaan johtaa kuolemaan. Birminghamin yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan 44 000 tyttöä ja naista kuolee vuosittain silpomisen seurauksena.

“Silpominen on naisten kehojen äärimmäistä kontrollointia. Sillä halutaan määritellä, kuka ja mitä nainen voi olla. Siksi silpomiskokemus voi vaikuttaa fyysisten terveyshaittojen lisäksi myös todella negatiivisesti ihmisen minäkuvaan”, sanoo ihmisoikeusaktivisti Aja Daffeh, joka on mukana Solidaarisuuden silpomisen vastaisessa työssä.

Solidaarisuus on silpomisen vastaisen työn asiantuntija, joka työskentelee Itä-Afrikassa Keniassa, Somalimaassa ja Etiopiassa ja jonka tavoitteena on tehdä silpomisesta loppu kaikkialla maailmassa. Järjestö työskentelee tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhteisöjen, asiantuntijoiden ja viranomaisten sekä esimerkiksi uskonnollisten johtajien kanssa. Työn perustana on naisiin ja tyttöihin kohdistuvien asenteiden muuttaminen, jotta silpomisen kaltaisista naisia ja naisten kohoja kontrolloivista perinteistä voidaan luopua.

Jokainen voi osallistua silpomisen vastaiseen työhön lahjoittamalla ja jakamalla tietoisuutta aiheesta sosiaalisessa mediassa ja omassa tuttavapiirissään. Lisätietoa löytyy Solidaarisuuden verkkosivuilta: www.solidaarisuus.fi

Lisää the HERitage -vetoomuksesta ja Unescolle osoitetusta hakemuksesta voi lukea hankkeen verkkosivuilta: https://theheritage.fi

