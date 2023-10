U19-tytöt nimetty EM-karsintaturnaukseen

U19-tytöt (2005 ja myöhemmin syntyneet) aloittaa EM-karsintaurakkansa reilun parin viikon päästä. Järjestäjämaana toimiva Suomi pelaa A4-lohkossa Saksan, Norjan sekä Israelin kanssa – lohkon kolme parasta maata etenee EM-jatkokarsintoihin. Pikkuhelmarit pelaa kaikki ottelunsa Helsingin Oulunkylässä Mustapekka Areenalla.



Suomen karsintaryhmä on miltei sama kuin syyskuun Sveitsi-maaotteluissa, mutta Iida Kainulainen joutui jäämään sivuun loukkaantumisen takia – Nelli Kalske puolestaan tekee paluun maajoukkueeseen. Suomi kaatoi Sveitsin molemmissa kohtaamisissa, joten joukkueen lähtökohdat karsintoihin ovat mainiot.



– Terveystilanteemme on kokonaisuudessaan parempi kuin syyskuussa. Valmistava tapahtumamme sujui erinomaisesti – voitimme molemmat ottelumme, pelaamisemme kehittyi, ja ilmapiiri joukkueessamme on mahtava. Koemme, että olemme kaikin puolin valmiita karsintoihin, päävalmentaja Arttu Pitkäkangas toteaa.



Lähes kaikki Pikkuhelmareiden pelaajista pelaavat seurajoukkueensa riveissä tulevana viikonloppuna. Osalla sarjapelit ovat jo päättyneet – kaikkien kanssa on pidetty huolta siitä, että tarvittava lepo ja harjoittelu onnistuu myös EM-karsintaturnausta edeltävällä viikolla.



– Tilanne on meidän kannaltamme aika optimaalinen. Olisi ideaalia, että pelaajamme olisivat mahdollisimman samassa tilanteessa sunnuntaina 22. lokakuuta, kun kokoonnumme – olemme sopineet pelaajien ja heidän valmentajiensa kanssa siitä, kuinka heidän kaksi viimeistä viikkoa ennen karsintoja tullaan toteuttamaan.



Suomen turnaus alkaa Norja-ottelulla – toisessa pelissään Pikkuhelmarit kohtaa Israelin ja päätöskamppailussaan Saksan.



– Tiedämme, että lohko on äärimmäisen kova, mutta tavoitteemme on edetä jatkoon. Juuri näitä pelejä olemme odottaneet pitkään. Muutama vuosi sitten päivitetty karsintaformaatti on mielestäni tosi hyvä, kun saamme varmuudella kolme kovaa ottelua heti karsinnan ensimmäisessä vaiheessa, Pitkäkangas sanoo.



– Keskittymisemme on tällä hetkellä täysin Norja-pelissä. Norja on tavallisesti ykkös- tai kakkoskorissa, mutta nyt he tulivat lohkoomme kolmoskorista – arpa oli siis osaltamme todella kova. Norja voitti tovi sitten sekä Ruotsin että Islannin. Meillä on tarkka kuva siitä, millainen ryhmä vastaamme on tulossa, Pitkäkangas jatkaa.



– On upeaa päästä pelaamaan kotiyleisömme edessä. Tiedän, että yleisön kannustus tulee nostamaan joukkueemme suoritusta. Kaikki pelaajamme ovat olleet hyvässä iskussa seurajoukkueissaan, ja meillä on alla onnistuneita maaotteluita – lähdemme karsintoihin hyvällä itseluottamuksella.



Suomen joukkue (aiemmat seurat Suomessa):

Siiri Forsström (mv), HJK (Valtti)

Emilia Dannbäck (mv), Puskas Akademi (EPS, NuPS)

Helmi Perkaus, Ilves (MuSa, Nice Futis)

Aura Nyholm, HPS (HJK, VJS)

Anelma Lahikainen, HJK (SAPA)

Helmi Raijas, HJK (HFA, Valtti, FC Viikingit)

Matilda Sarlin, Ilves

Niitty Hahl, KuPS (Pallokissat, Porrassalmen Urheilijat -62)

Cecilia Ek, PK-35 Vantaa (HFA, JyPK)

Nelli Kalske, HJK (EPS)

Hilla Romppanen, PKKU (KP-75, ToTe, HIFK)

Elli Mäkipelkola, Ilves (SeMi, FC Sport-j)

Milja Kiviranta, HJK (FC KTP, Jäntevä)

Sofia Jahnukainen, PKKU (TuPS)

Lotta Kalske, HJK (EPS)

Jutta Angeria, HPS (ONS, OLS)

Ilona Walta, PK-35 Vantaa (lainalla HJK:sta, PPS)

Amelia Luotonen, MuSa

Elli Seiro, FC Honka (EPS)

Lilli Halttunen, HJK (LePa, FC Espoo)



Turnauksen otteluohjelma:



Ke 25.10. 13:30 Norja – Suomi, Mustapekka Areena (Helsinki)

Ke 25.10. 18:30 Saksa – Israel, Mustapekka Areena (Helsinki)



La 28.10. 13:30 Suomi – Israel, Mustapekka Areena (Helsinki)

La 28.10. 18:30 Saksa – Norja, Mustapekka Areena (Helsinki)



Ti 31.10. 16:30 Suomi – Saksa, Mustapekka Areena (Helsinki)

Ti 31.10. 16:30 Israel – Norja, Myyrmäen jalkapallostadion (Vantaa)



Lipunmyynti ja muuta infoa:



– keskiviikon otteluihin ilmainen sisäänpääsy

– Suomen avausottelun jälkeen järjestetään meet & greet -tapahtuma, jossa on mahdollista tavata pelaajia sekä pyytää heiltä nimikirjoituksia

– lauantain ja tiistain päiväliput*: aikuiset 10 €, lapset 5 €, joukkuelippu 50 € (4 aikuista ja 16 lasta)

– vain joukkuelippuja myydään ennakkoon (info@gnistan.fi), muut liput ostetaan portilta

– IF Gnistanin juniorit maksutta kaikkiin otteluihin myClub-jäsenkortilla



* päivälipulla pääsee päivän kumpaankin otteluun