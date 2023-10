Maltilla liukuportaissa – tule mukaan edistämään liukuporrasturvallisuutta!

Kutsumme kampanjan myötä kaikki pohtimaan käyttäytymistään liukuportaissa ja parantamaan omalta osaltaan liukuporrasturvallisuutta.



Liukuportaissa jokainen kulkija voi tehdä osansa turvallisuuden parantamiseksi

Kun ihmisiä on paljon liikenteessä ja kaikki kulkevat hieman eri tahtiin, on tärkeää, että otamme muut huomioon: seisomme liukuportaissa oikealla puolella, pidämme kaiteesta kiinni emmekä vahingossa töni kanssamatkustajia – edes kiireessä. Vaikka liukuportaat ovat lähtökohtaisesti turvalliset, ihmisten käyttäytyminen aiheuttaa monesti vakaviakin vaaratilanteita. Siksi liukuportaisiin liittyvät riskit on hyvä huomioida.

Tapaturmille altistuvat erityisesti lapset ja ikääntyneet. On tärkeää, että liukuportaissa lapsi pitää joko aikuisen kädestä tai kaiteesta kiinni. Jo pelkkä kiireessä aiheutettu tönäisy saattaa kaataa lapsen tai vanhuksen. Kompastuminen liukuportaissa on monin verroin vaarallisempaa kuin tavallisissa portaissa.

Myös koirien kanssa sattuu toisinaan tapaturmia. Siksi on tärkeää, että jos koiraa ei voi pitää sylissä, sen kanssa mennään liukuportaiden sijaan hissillä. Koira ei osaa askeltaa liukuportaissa samoin kuin ihminen, joten sen tassu voi jäädä helposti puristuksiin.

Lastenvaunujen, polkupyörän ja muiden isojen tavaroiden kanssa tulee aina käyttää hissiä. Jos ote lipeää vaikkapa liukuportaiden yllättäen pysähtyessä, voi karkuun päässyt kulkupeli aiheuttaa vakavan onnettomuuden lapselle, itselle tai kanssamatkustajille. Hissillä kannattaa kulkea aina silloin, kun liukuportaissa on pienikin riski vaaratilanteelle.

Lämpimästi tervetuloa parantamaan liukuporrasturvallisuutta kanssamme! Olemme paikalla opastamassa liukuporrasturvallisuudessa torstaina 12.10. klo 15-18 Matinkylän, Rautatientorin ja Sörnäisten metroasemilla.