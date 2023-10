Vaasan kulttuuritoimijat vahvasti mukana Taidetestaajat-hankkeessa

Taidetestaajiin osallistuu Vaasan kulttuurintarjoajista Vaasan kaupunginteatteri, Wasa Teater ja Vaasan kaupunginorkesteri sekä tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Kuntsin modernin taiteen museo. Taidelaitokset tarjoavat nuorille erinäisiä elämyksiä ja eväitä kulttuurin harrastamiseen sekä tulkintaan.

Teatteria yritysmaailmasta ja ihmissuhteista

Sekä Vaasan kaupunginteatteri että Wasa Teater ovat olleet aktiivisia Vaasan kaupungin kulttuuritoimijoita Taidetestaajat-hankkeessa. Vaasan kaupunginteatteri osallistuu hankkeeseen kolmatta ja Wasa Teater viidettä kertaa. Vuosien varrella teattereiden toimesta nuorille on tarjoiltu monipuolisia kulttuurielämyksiä niin musikaalien, komedian kuin draamankin eri muodoissa.

Vaasan kaupunginteatteri esittää kahdeksasluokkalaisille 7.–9.11. Sami Keski-Vähälän näytelmän Nokia. Näytelmä on draaman- ja huumorintäyteinen tulkinta yritysjätti Nokian noususta, murtumisesta ja romahduksesta. Nuorten kulttuurikokemukseen sisältyy ennakkomateriaali virtuaalisen teatterikierroksen muodossa, osallistava tehtävä katsomossa sekä jälkikäteen suoritettava kysely.

Wasa Teater esittää nuorille Solchanser-näytelmän, joka on moderni ja urbaani suhdekomedia. Näytelmän ovat kirjoittaneet Johan Fagerudd ja Siri Fagerudd. Näytöksiä järjestetään 23.11.–17.1. välisenä aikana yhteensä viisi. Kahdeksasluokkalaisille on tarjolla sähköistä ennakkomateriaalia, joka sisältää teemaan liittyviä tehtäviä.

Jongleerausta ja klassismin ajan teoksia Vaasan kaupunginorkesterissa

Toista kertaa mukana olevan Vaasan kaupunginorkesterin ohjelmassa on Beethovenin 5. sinfonian ensimmäinen osa sekä Lotta Wennäkosken teos Jong, jonka solistina toimii jonglööri Sakari Männistö. Orkesteria johtaa kapellimestari Andres Kaljuste. Ennen vierailua kahdeksasluokkalaiset saavat tutustua Vaasan kaupunginorkesteriin esittelyvideon muodossa. Vierailun aikana nuorille esitellään lisäksi partituurin toimintaperiaate.

Ohjelmaan kuuluva Jong-teos on poikkeuksellinen, sillä sen esittää yhdessä orkesterin kanssa jonglööri. Teoksessa itsessään esiintyy hyvin erilaisia soittimia, kuten kukkopillejä. Muusikoille ja yleisölle on annettu tehtäväksi kommentoida ja kannustaa jonglöörin suoritusta teoksen aikana, mikä tuo mielenkiintoisen lisän teoksen äänimaailmaan.

Vaasan kaupunginorkesterin Taidetestaajat-hanke toteutettiin tänä vuonna 30.–31.8. neljän eri esityksen muodossa.

Pohdintaa nykytaiteesta

Vaasan kaupungin museoihin kuuluva Kuntsin modernin taiteen museo järjestää Vaasassa kahdeksasluokkalaisille taidekokemuksia Viivasta tilaan –näyttelyssä. Näyttelystä pääsee nauttimaan lokakuun alusta marraskuun loppuun yhteensä 24 eri koululaisryhmää. Kuntsin modernin taiteen museo osallistuu tänä vuonna Taidetestaajiin ensimmäistä kertaa.

Tarjolla on näyttelyopastus sekä mahdollisuus tavata yksi näyttelyn taiteilijoista, Leo Ackley. Lisäksi nuoret osallistuvat pohtivaan työpajaan, jossa tarjotaan tilaisuus tutustua paitsi Kuntsin modernin taiteen museoon myös moderniin taiteeseen yleisesti. Tietämystään esitellyistä aiheista vierailijat pääsevät testaamaan museon järjestämän tietovisan muodossa.

Kulttuuria kaikille ikään katsomatta

Taidetestaajien tarkoitus on tarjota koululaisille ikimuistoinen ja osallistava taide-elämys. Toimintaan haetaan mukaan erillisen haun kautta, ja valittujen taidelaitosten tehtävänä on tarjota nuorille keinoja kokea taidetta ja muodostaa siitä perusteltu mielipide. Toiminnan kautta taidelaitokset saavat nuorilta arvokasta ja suoraa palautetta, jonka avulla on mahdollista kehittää nuorille suunnattuna ohjelmistotarjontaa.

Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma vie joka vuosi Suomen kaikki kahdeksasluokkalaiset, noin 60 000 nuorta, vierailulle yhteen tai kahteen korkealaatuiseen taidekohteeseen ympäri Suomen. Hanke käynnistyi Suomen Kulttuurirahaston toimesta lukuvuosina 2017–2020. Tämä lukuvuosi on Taidetestaajat-hankkeen seitsemäs.

Vaasa panostaa Suomen kaupungeista eniten kulttuuriin suhteutettuna asukaslukuun, ja yksi kaupungin keskeisiä tavoitteita on satsata entistä enemmän myös lastenkulttuuriin.