Vedenlainen infrastruktuuri tärkeä Suomen huoltovarmuudelle, kaasuputken ja merikaapelin vaurioilla ei välitöntä vaikutusta yritysten toimintaan

Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Työllisyys palasi kitukuukauden jälkeen kasvuun, mutta työttömyys on noussut kuin huomaamatta 26.9.2023 09:14:10 EEST | Tiedote

Heinäkuussa työllisenä oli 62 000 ihmistä vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan, mutta pääekonomistin mukaan luvuista selvittiin säikähdyksellä. Nyt työllisyys on palanut kasvuun ja elokuussa työllisenä oli 45 000 henkeä enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyys on kuitenkin noussut kuin huomaamatta ja voidaan puhua jo tuntuvasta kasvusta. Avoimien työpaikkojen määrä on historiallisen korkea, mutta se ei ole vain hyvä uutinen – sitkeästi avoinna olevat paikat kertovat myös työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmista.