Ilmastokestäviä metsiä hirvieläinkantojen hallintaa ja metsänhoitoa yhteensovittamalla

Metsänhoitoa ja hirvieläinkantojen hallintaa on mahdollista sovittaa yhteen ilmaston kannalta kestävästi. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa on kehitetty menetelmiä metsien hirvituhojen hallintaan sekä työkalu, jolla voidaan ennustaa hirvituhojen määrää suhteessa alueen hirvikantaan. Metsän tuhoriski on hyvä tunnistaa jo metsänhoidon suunnittelussa, jotta mahdollisia vahinkoja voidaan ennaltaehkäistä. Tapion koordinoimien metsänhoidon suositusten kautta tieto ja menetelmät siirtyvät käytännön toimintaan.