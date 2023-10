Auttin kappelille vaarantamiskielto

Lapin ELY-keskus on katsonut Auttin kappelin vaarantamiskiellon asettamisen tarpeelliseksi, sillä Rovaniemen seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt purkaa rakennuksen. Vaarantamiskiellolla varmistetaan, ettei rakennuksen kulttuurihistoriallisiin arvoihin vaikuttavia muutoksia tapahdu rakennuksen suojelua koskevan asian käsittelyn aikana.

Lapin ELY-keskuksen on tehtävä päätös vireillä olevaan rakennussuojeluasiaan kahden vuoden kuluessa. Rakennusperinnön suojelemisesta annettuun lakiin perustuva vaarantamiskielto on tilapäinen turvaamistoimenpide, joka päättyy, kun suojeluasiaan on annettu ratkaisu.

Lapin ELY-keskuksella on velvollisuus selvittää kappelin suojelun tarve

Rovaniemen Auttin kylässä sijaitsevan kappelin suojelua koskeva asia on tullut vireille Lapin ELY-keskuksessa 10.10.2023 Auttin - Pirttikosken sivistysseura Pohjolan Valo ry:n aloitteesta. Kohde saattaa olla rakennusperinnön suojelemisesta annetussa laissa tarkoitettu kohde ja ELY-keskuksella on sille tehdyn suojeluesityksen perusteella velvollisuus selvittää kohteen suojeluarvot ja suojelun tarve.

Rakennusmestari Toivo Lukkariniemen suunnittelema pelkistetty, valkoinen ja modernistinen Auttin kappeli valmistui kesällä 1966. Kappelista laaditun rakennushistoriallisen selvityksen mukaan kappelissa on useita ajalle tyypillisiä kirkkoarkkitehtuurin piirteitä, kuten runsasta betonipintojen sekä voimakkaiden ja selkeiden muotojen käyttöä. Sen sijaan puhtaaksi muuratun ulkokuoren ja lautamuottipintaisten sisäpintojen valkoiseksi maalaaminen oli rakentamisajankohtana harvinaisempaa.