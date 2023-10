Rikosseuraamuslaitoksen strategian keskiössä ovat asiakkaat ja osaava henkilökunta – strategia on päivitetty vuosille 2024–2027

Rikosseuraamuslaitoksen uusi strategia on laadittu vuosille 2024–2027.

Strategian päivitys tukee käynnissä olevaa organisaatiouudistusta. Lähtökohtana on ollut tiivistää ja kirkastaa tulevien vuosien keskeisimmät strategiset tavoitteet. Tavoitteita on viisi.

Rikosseuraamuslaitoksen strategiset tavoitteet

Asiakkaidemme valmiudet rikoksettomaan elämäntapaan vahvistuvat Teemme laadukasta asiakastyötä ja torjumme vankeusaikaista rikollisuutta yhteistyössä kumppaneidemme kanssa Oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja turvallisuus ovat toimintamme perusta Rikosseuraamuslaitos on haluttu ja vakaa työpaikka, jossa työhyvinvointi ja työturvallisuus ovat etusijalla Tulevaisuuden tarpeet ohjaavat toiminnan, osaamisen ja rakenteiden kehittämistä.





Strategian avainsanat ovat oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja turvallisuus. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteiden saavuttamisessa osaava henkilökunta on keskeisessä roolissa. Siksi henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen ja työturvallisuuden ylläpitäminen ovatkin keskeisiä strategisia tavoitteitamme tulevina vuosina, toteaa Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Anna Arola-Järvi.

Rikosseuraamuslaitoksen visio on olla arvostettu ja vaikuttava osa yhteiskunnan palvelujärjestelmää – yhteistyöllä turvallisesti kohti rikoksetonta elämäntapaa.

Strategiaa työstettiin kevään 2023 aikana. Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunta ja henkilöstöjärjestöjen edustajat vastasivat kyselyyn ja osallistuivat tilaisuuksiin, joiden pohjalta tavoitteet muotoiltiin.

Rikosseuraamuslaitoksen uusi strategia.

Lisätietoja:

pääjohtaja Anna Arola-Järvi, p. 029 56 88500 (vaihde)