Kauas palvelut karkaavat

Omaishoitajien vapaiden ja palveluiden saanti on vaikeutunut osassa hyvinvointialueita. Jossakin on ollut hankaluuksia jopa löytää tietoa siitä, keneen olla yhteydessä omaishoitoasioissa, arvioi Omaishoitajaliitto syyskokouksessaan Oulussa tänään.

Tuen toteutuminen takkuaa

Monilla alueilla omaishoidon tukea on myös heikennetty joko kriteereitä tai niiden tulkintaa tiukentamalla. Hoidon ja avun tarve on saattanut pysyä samana tai se on peräti kasvanut, mutta samaan aikaan tukea on heikennetty tai jopa lakkautettu.

Lisäksi huolta herättää siirtyminen taannehtivaan palkkioiden maksuun osassa hyvinvointialueita. Se tarkoittaa, että palkkio maksetaan vasta seuraavassa kuussa. Omaishoitajaliiton mukaan palkkio tulisi maksaa saman kuukauden aikana ja ainoastaan erikseen sovittaessa seuraavassa kuussa.

Viivettä on ollut myös palvelutarpeen arvioinneissa ja päätöksenteossa.

Hallituksen jäsenet kaudelle 2024–2025

Omaishoitajaliitto valitsi hallituksen jäseninä jatkamaan sosiaalioikeuden professori Laura Kalliomaa-Puhan, kansanedustaja Merja Kyllösen ja omaishoitaja Eero-Veikko Niemen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin lähihoitaja Mia Heinonen Hämeenlinnasta ja hankekoordinaattori Petra Raudaskoski Rovaniemeltä.

Hallituksessa jatkavat Kristiina Hellsten, Sari Jokinen, Hannu Koivula, Minna Martiskainen ja Mali Soininen. Puheenjohtajana jatkaa Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallintoylilääkäri Sari Raassina.