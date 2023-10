Duodecim-lehden uusi päätoimittaja Jaana Suvisaari: ”Arvostan sitä, miten vahvasti lääkärikunta on sitoutunut lehteen”

Lääkärikoulutuksen ja verkkopedagogiikan edelläkävijä Jussi Mertsola palkittiin lääketieteen opettajan palkinnolla 8.6.2023 19:00:00 EEST | Tiedote

Lääketieteen opettajan Duodecim -palkinto on myönnetty lastenlääkäri, professori Jussi Mertsolalle. Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa. Mertsola on vienyt lääkärikoulutusta laaja-alaisesti eteenpäin niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Hän on toiminut aktiivisesti lääkärijärjestöissä ja edistänyt lääkärikoulutuksen kehitystä.