Lääkärit Ilman Rajoja: Gazassa ei turvaa missään, haavoittuneiden vammat vaativat useita leikkauksia

Léo Cans, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Palestiinan avustustyön johtaja kertoo Jerusalemista:

"Gazan tilanne on katastrofaalinen, sairaalat ovat ylikuormitettuja. Haavoittuneiden määrä on erittäin suuri – kaikkiin Gazan alueen sairaaloihin virtaa jatkuvasti ihmisiä. Lääkärit ja hoitajat ovat uupuneita ja työskentelevät ympäri vuorokauden haavoittuneiden potilaiden hoitamiseksi.

Pommitukset ovat erittäin voimakkaita. Kokonaisia rakennuksia tuhoutuu, kuten viime yönä yksi aivan Lääkärit Ilman Rajoja -toimiston vieressä. Joskus ihmiset saavat keskellä yötä tekstiviestin, jossa heitä kehotetaan jättämään kotinsa. Myös meidän työntekijämme ovat saaneet näitä viestejä. Yhtäkkiä on herätettävä lapset ja lähdettävä kotoa etsimään turvaa, eikä mitään tavaroita voi ottaa mukaan. Ihmiset eivät kuitenkaan tiedä, minne mennä. He löytävät itsensä taivasalta pommien räiskeestä. Mistä he voivat löytää turvaa?

Viimeisimpien arvioiden mukaan kodeistaan lähtemään joutuneita ihmisiä on noin 200 000. Suuri osa heistä on saanut tekstiviestin ja heidän kotinsa on tuhottu. He tarvitsevat kaikkea: vettä, peseytymispaikan, ruokaa, patjan, jolla nukkua... Kyse on aivan perustarpeista.

Nyt Israelin hallitus on päättänyt katkaista kokonaan veden ja sähkön saannin, ja puhelinverkko on pahasti vaurioitunut. Tänä aamuna emme saaneet puhelimitse yhteyttä Gazassa oleviin työntekijöihimme. Kaikki tämä vaikeuttaa väistämättä erittäin paljon pelastustoimien koordinointia ja loukkaantuneiden tavoittamista.

Ihmiset ovat kauhuissaan. Keskustelen säännöllisesti gazalaisten kollegojeni kanssa. He ovat sitkeitä, koska ovat kokeneet monia sotia. He ovat äärimmäisen ahdistuneita ja sanovat, että tämä kerta on erilainen: he eivät näe tietä ulos ja he miettivät, miten tämä kaikki tulee päättymään. Sanat eivät riitä kuvaamaan sitä, mitä ihmiset käyvät nyt läpi.

Mitä tulee Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöön, olemme todella huolissamme siitä, että sairaanhoidon laitoksia ei ole säästetty. Ilmaisku osui yhteen tukemaamme sairaalaan ja vaurioitti sitä. Toinen ilmaisku tuhosi loukkaantuneita kuljettaneen ambulanssin, juuri tukemamme sairaalan edessä. Juuri potilasta leikkaamassa olleet työntekijämme joutuivat jättämään sairaalan kiireellisesti. Vahva viestimme on: sairaanhoidon laitoksia on kunnioitettava. Tämä on jotain, mistä ei voi neuvotella.

Tällä hetkellä Lääkärit Ilman Rajoja lahjoittaa lääkkeitä ja sairaanhoidon tarvikkeita Gazan pääsairaaloille. Olemme myös lähettäneet kirurgisia ryhmiä kahteen sairaalaan auttamaan haavoittuneiden hoitamisessa. Lähipäivinä tulemme jatkamaan potilaiden leikkauksia, sillä monen potilaan pelastaminen vaatii useita leikkauksia. Eilen myös avasimme Gazan keskustaan klinikan, jonka yritämme pitää auki, jos olosuhteet sen vain sallivat.

Vastaanotimme eilen 13-vuotiaan pojan, jonka vartalo oli lähes täysin palanut hänen kotitalonsa viereen pudonneen pommin aiheuttaman tulipalon seurauksena. Tällaisten potilaiden hoitaminen näissä olosuhteissa on hyvin monimutkaista, ja kun kyse on lapsista, se on myös hyvin raskasta.

Väkivallan ja pommitusten voimakkuus on järkyttävää, samoin kuolonuhrien määrä. Sodan julistaminen ei saa missään tapauksessa johtaa Gazan väestön kollektiiviseen rankaisemiseen. Vesi-, sähkö- ja polttoainetoimitusten katkaisemista ei voida hyväksyä, koska se rankaisee koko väestöä ja riistää siltä perustarpeet."