Suomalaisista 81 prosenttia ostaa huonekalunsa mieluummin myymälästä kuin verkkokaupasta

Kyselyn perusteella myymälät ovat selvästi suosituin paikka ostaa sekä huonekaluja (81 %) että sisustustarvikkeita (74 %). Verkkokaupasta puolestaan ostetaan hieman enemmän sisustustarvikkeita (15 %) kuin huonekaluja (11 %).

Vaikka kivijalkamyymälöitä suositaan selkeästi kaikissa ikäryhmissä, verkkokaupan suosio on suurempi nuoremmissa ikäluokissa. 18–24-vuotiaat (14 %) ja 25–34-vuotiaat (18 %) suosivat useammin huonekaluostoksilla verkkokauppaa, kun taas 45–54-vuotiaista (7 %) ja 55–64-vuotiaista (5 %) verkkokauppaa suosii alle kymmenen prosenttia.

Henkilökohtaista palvelua arvostetaan, mikä on linjassa kivijalkamyymälöiden suosion kanssa. Tutkimuksen mukaan henkilökohtainen palvelu myymälässä on ylivoimaisesti parhaaksi koettu tapa olla yhteydessä huonekalujen toimittajaan (63 %). Yrityksen verkkosivut ovat toiseksi suosituin tapa (14 %), mutta ero on merkittävä.

Verkossa inspiroidutaan ja tutustutaan valikoimaan

Huonekaluvalmistajien ja -liikkeiden verkkosivut ovat ensisijainen kanava inspiraation etsimisessä (61 %) ja valikoimaan tutustumisessa (66 %). Google tai muut hakukoneet ovat toiseksi suosituin kanava inspiraation etsimiseen (57 %) ja valikoimaan tutustumiseen (53 %). Puolet suomalaisista etsivät inspiraatiota (50 %) ja tutustuvat valikoimaan (49 %) paikan päällä myymälöissä.

Sosiaalinen media on vasta viidenneksi yleisin inspiraation lähde huonekaluja hankittaessa, mutta somekanavien merkitys korostuu nuorempien kuluttajien parissa. 18–24-vuotiaista 40 prosenttia sanoo etsivänsä inspiraatiota sisustamiseen somesta, kun taas 55–64-vuotiaista somea kertoo käyttävänsä inspiraation lähteenä enää 7 prosenttia.

– Googlen merkitys on yllättävän iso inspiraatiovaiheessa. Uskon sen johtuvan uudehkosta kuvallisesta shopping-hausta, jonka merkitys näkyy suoraan liiketoiminnassammekin, toteaa Maskun Kalustetalon markkinointijohtaja Jani Engberg.

Huonekalualan tulevaisuus yhdistää uutta ja vanhaa

Engberg sanoo kyselyn tulosten osoittavan, että uudenlaisen ja kokonaisvaltaisemman asiakaskokemuksen kehittäminen on huonekalualalla keskeistä.

– Huonekaluliikkeet eivät ole häviämässä suomalaisesta maisemasta mihinkään. Samalla kuitenkin digikokemusta pitää kehittää systemaattisesti. Nyt puhutaankin huonekalualan uudenlaisesta asiakaskokemuksesta, jossa omat mediat sekä ansaitut kanavat yhdessä ohjaavat asiakkaita kivijalkamyymälöihin, Engberg sanoo.

Suomalaiset huonekaluostajina 2023 -tutkimus