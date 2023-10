Viro vetää suomalaisia – yöpymiset Tallinnassa ylittivät pandemiaa edeltävän tason

Viron tilastokeskuksen mukaan ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Virossa nousivat tämän vuoden tammi-elokuussa 21 prosenttia verrattuna vuoden 2022 vastaavaan aikaan. Suurin osa Viron hotelleissa yöpyneistä ulkomaisista turisteista saapui Suomesta. Kaikista ulkomaalaisten yöpymisistä suomalaisten osuus oli 40 prosenttia.²

Suomalaisten ulkomaanmatkailu ei ole noussut pandemiaa edeltäneelle tasolle, vaan suomalaiset matkailivat ulkomailla alkuvuodesta lähes kolmanneksen (29 %) vähemmän kuin vuonna 2019³. Lähimatkailu ei ole ollut vain korona-ajan ilmiö, vaan lähikohteet ovat säilyttäneet suosionsa. Kärkisijoilla matkakohteiden listalla ovat kestosuosikit Viro (23 % matkoista), Ruotsi (20 %) ja Espanja (16 %). Vaikka Visa Global Travel Intentions (GTI) -tutkimuksen mukaan matkoilla halutaan tutkia ja seikkailla, jopa 49 prosenttia suomalaisista matkailijoista haluaa palata viimeisimpiin matkakohteisiinsa. Etenkin Viro houkuttelee palaamaan edullisuutensa ja monipuolisten ravintola- ja ostoskokemustensa ansiosta.⁴ Suomalaiset ovatkin Viron keskuspankin keräämän matkapuhelindatatilaston perusteella ehtineet vierailla Virossa tammi-elokuussa 2023 lähes miljoona kertaa⁵.

Tallinna tarjoaa uutta nähtävää ja koettavaa

Tallinna vetää jo enemmän suomalaisturisteja kuin ennen pandemiaa vuonna 2019². Rajakyselyn mukaan syy suomalaisten Viro-intoiluun on uusiin kohteisiin tutustuminen (27 %), ravintolat (17 %) ja aikaisemmat kokemukset sekä suositukset (13 %). Kyselyn mukaan aikaisempaa kokemusta on tosiaan kertynyt, sillä enemmistö vastaajista (39 %) oli vieraillut Virossa ennen tätä matkaa jo yli 10 kertaa. ¹

”On mahtavaa huomata, että suomalaiset ovat palanneet Tallinnaan ja yöpymisetkin ylittävät jo pandemiaa edeltävän tason. Massiiviset katu- ja raitiotietyömaat osoittavat, että kaupunki kehittyy nyt vauhdilla ja siellä riittää kokeneellekin vironkävijälle uutta nähtävää ja koettavaa. Rajalla tehdyn kyselyn mukaan suomalaismatkailijoita vetää Tallinnaan erityisesti laadukkaita kulinaarielämyksiä tarjoavat ravintolat, runsas näyttely- ja museotarjonta sekä kaupungin yleinen ilmapiiri¹. Kansainvälisessä Michelin-oppaassa on jo enemmän ravintoloita Virosta kuin Suomesta, ja uusi maailmanluokan poptaidemuseo PoCo tulee varmasti nousemaan yhdeksi suomalaisten seuraavista lempikohteista”, kertoo Visit Estonian viestintäpäällikkö Jana Kutšinskaja ja jatkaa:

“Vaikka yöpymiset pääkaupunkiseudun ulkopuolella ovat nousseet tasaisesti viime vuoteen verrattuna, on ymmärrettävää, että valtaosa vieraistamme on alkuhuumassa jäänyt ihastelemaan pääkaupunkia. Seuraavaksi meidän tuleekin houkutella suomalaiset ystävämme takaisin maakuntiin. Euroopan kulttuuripääkaupunki Tartto ja Tarton maakunnat tulevat olemaan vuoden 2024 suurimpia vetonauloja. Myös Itä-Virunmaa ja Narva tarjoavat suomalaisille uutta koettavaa ja nähtävää.”

Koko Etelä-Viro valmistautuu parhaillaan historiansa suurimpaan yhteistyöprojektiin, kun Tartto aloittaa vuodenvaihteessa Euroopan kulttuuripääkaupunkina. 20 kuntaa ja neljännes koko Virosta on mukana järjestämässä ohjelmaa, josta myös suomalaiset matkailijat ja kulttuurinystävät pääsevät nauttimaan.

Suomenlahden matkustajaliikenne vilkasta

Tallinnan matkailun piristyminen on näkynyt myös matkustajaliikenteestä vastaavilla Viking Linella, Tallink Siljalla ja Eckerö Linella.

Kesällä kolmen aluksen voimalla Tallinnaan liikennöineen Viking Linen matkustajamäärät Helsinki-Tallinna-reitillä kasvoivat. Eniten kysyntää oli Tallinnan hotellipaketeilla ja risteilyillä, joiden matkustajamäärä nousi yli neljänneksellä.

“Talvikaudella jatkamme Helsingin ja Tallinnan välistä liikennöintiä XPRS:llä, jonka aikataulut toimivat hyvin päivämatkalle, mutta mahdollistavat myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville mukavan vaihtoehdon Viron matkalleen. Automatkailu Viroon on kasvanut ja uskomme, että matkailijat löytävät pian tiensä myös Pärnuun, Tarttoon ja kauemmaskin”, kertoo Viking Linen kaupallinen johtaja Minna Tuorila.

Myös uuden MyStar-laivan merille laskeneen Tallinkin kesä on ollut vilkas.

”Tallinkin uuden MyStarin tulo Helsinki−Tallinna-reitille on ollut menestys. Tallinnan matkustus on meilläkin elpynyt kovaa vauhtia ja toivottavasti muu Viro seuraa perässä. Laiva−hotellipakettien myynti on kasvanut hienosti ja myös päivämatkustus Tallinnaan on myös piristynyt selvästi”, sanoo Tallink Siljan Head of Sales Jani Mäkelä.

Eckerö Linen kesä on ollut onnistunut, sillä Viro houkutti kesällä 2023 ennätysmäärän lapsiperheitä ja karavaanareita. Matkustajat myös viipyivät Virossa aikaisempaa kauemmin.

“Lapsiperheitä matkusti laivoillamme Suomesta Viroon ennätysmäärä aikaisempiin kesiin verrattuna. Myös karavaanarit ovat löytäneet Viron hienot mahdollisuudet, sillä myös heitä kuljetimme aikaista enemmän. Erityisesti automatkustajille suunnattu ja kaikin mukavuuksin varusteltu Finbo Cargo -rahtialuksemme oli karavaanareiden suosiossa. Syksyn korkeatasoisen tapahtumatarjonnan ansiosta uskomme Viron matkailun suosion jatkuvan myös syksyllä”, sanoo Eckerö Linen Markkinointijohtaja Ida Toikka-Everi.

