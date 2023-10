Hyvä suoriutuminen PISA-lukutestissä ennakoi vahvasti peruskoulun jälkeistä koulutusvalintaa

Peruskoulun jälkeinen koulutusvalinta ja toisen asteen tutkinnon saavuttaminen vaikuttavat vahvasti suomalaisten nuorten myöhempiin elämänpolkuihin. Jyväskylän yliopistossa tehdyssä nelivuotisessa pitkittäistutkimuksessa selvitettiin missä määrin peruskoulun lopussa PISA-lukutestillä arvioitu lukutaito, äidinkielen motivaatio ja koulu-uupumusoireet ennakoivat koulutusvalintaa peruskoulun jälkeen (lukio vs. ammatillinen koulutus) ja toisen asteen tutkinnon saavuttamista. Tutkimukseen osallistui 1351 oppilasta eri puolilta Suomea.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että hyvä lukutaito ja myönteinen käsitys itsestä äidinkielen oppijana, mutta myös uupumusasteinen väsymys ennakoivat päätymistä peruskoulun jälkeen todennäköisemmin lukioon kuin ammatilliseen koulutukseen. Kyynisyys koulunkäyntiä kohtaan peruskoulun lopussa ennakoi sen sijaan ammatillisia opintoja.

- Tulosten pohjalta oletamme, että oppilaat, jotka suuntaavat lukioon, asettavat itselleen korkeita opintotavoitteita jo peruskoulussa ja sen vuoksi heidän joukossaan riski uupumusasteiselle väsymykselle kasvaa, erityispedagogiikan apulaisprofessori Kati Vasalampi arvioi.

Peruskoulussa arvioitu lukutaito, äidinkielen motivaatio ja kouluhyvinvointi ennustivat vahvasti koulutusvalintaa peruskoulun jälkeen, mutta eivät enää toisen asteen opintojen edistymistä.

- Toisen asteen opintojen edistymisen kannalta olennaista on kuitenkin motivaatio ja hyvinvointi toisen asteen opintojen aikana. Vaikka peruskoulussa arvioitu lukutaito olisi heikompikin tai uupumus korkealla, oman paikan löytyessä todennäköisesti löytyy myös motivaatiota ja kykyä opintojen loppuun saattamiseen, Vasalampi toteaa.

Tulokset osoittavat, että perustaitojen kehittämisen lisäksi peruskoulussa on kiinnitettävä erityistä huomiota oppilaan käsitykseen itsestään oppijana ja laajemmin myös kouluhyvinvointiin, sillä taitojen lisäksi nämä tekijät vaikuttavat nuoren koulutuspolkuun.

Tutkimusartikkeli

Vasalampi, K., Tolvanen, A., Torppa, M., Poikkeus, A.-M., Hankimaa, H., & Aunola, K. (2023). PISA reading achievement, literacy motivation, and school burnout predicting adolescents’ educational track and educational attainment. Learning and Individual Differences.