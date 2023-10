Tekstinkäsittelijöitä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat alkaneet

Tena-tuotteiden kotiinkuljetusasiakkaiden tietoturvaloukkauksen yksityiskohdat ovat tarkentuneet 29.9.2023 16:01:40 EEST | Tiedote

Tena-tuotteiden kotiinkuljetuspalveluissa on todettu tietoturvaloukkaus, jonka johdosta salassapidettäviä henkilötietoja on paljastunut sivullisille. Tietoturvaloukkaus koskee Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen asiakkaita, joille on tilattu Tena-tuotteita kotiinkuljetuksella. Pohde tiedotti asiasta ensimmäistä kertaa perjantaina 22.9.2023.