JPond Oy saa uuden toimitusjohtajan

Toimitusjohtajan asemasta luopuva, JPond Oy:n perustaja Janne Lampi toteaa, että hänen tehtävänsä Mr Pondina on jatkossakin rohkaista yrityksiä kasvamaan ja kehittymään. "Mr Pondina ammennan osaamistani siitä, että olen tehnyt jopa tuhansien yritysten kanssa töitä. Olen toiminut niiden kanssa, kuullut niiden eri vaiheista – olen nähnyt ja kuullut kaikenlaisia asioita.”

JPond Oy:n uusi toimitusjohtaja Heidi Kanerva on aiemmin toiminut yhtiön operatiivisena johtajana ja työskennellyt sen palveluiden kehityksen kanssa. "Otan haasteen innolla vastaan ja kiitän Jannea luottamuksesta. Kuusi vuotta sitten aloitin JPond-matkan ja olen saanut jo nyt mahdollisuuden olla yhtiön kehityksessä mukana. Odotan innolla tulevaa", Kanerva summaa.

JPond Oy on yrityskehitys- ja tilitoimisto, jonka kotipaikka on Kangasala. Yhtiöllä on asiakkaita koko Suomessa. Liiketoiminnan kehittämisen ja talousjohtamisen lisäksi yhtiö tarjoaa kirjanpito-, palkanlaskenta-, hr-, toimisto- ja sihteeripalveluja. JPond Oy työllistää 15 henkilöä.

Konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Jyväskylässä.

Ravistellaan – ei sekoiteta

Yhtiö: JPond (toiminimi) perustettu 2007, osakeyhtiöksi (JPond Oy) 2011

Toimiala: tilitoimisto

Kotipaikka: Kangasala

Liikevaihto: 1 345 000 € (2022)

Tulos: +85 000 € (2022)

Henkilöstön määrä: 15