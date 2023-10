Lapissa olisi tarvittu pilvetön taivas - haastava ilmakuvaus- ja laserkeilauskausi päätökseen

Ensimmäinen kunta kokonaan huoneistotietojärjestelmässä 11.10.2023 07:47:00 EEST | Uutinen

Yli puolet Suomen taloyhtiöistä on siirtänyt osakeluettelonsa sähköiseen muotoon Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään. Ensimmäinen kunta, jossa kunnan jokainen asunto-osakeyhtiö on huoneistotietojärjestelmässä, on pieni Hailuoto Pohjois-Pohjanmaalla kolmella siirretyllä asunto-osakeyhtiöllä.