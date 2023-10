Pikaraitiolinjalla ajetaan aikataulunmukainen koeajo 14.10.

Kaikki järjestelmät ja toiminnot pikaratikalla ovat valmiina ja testattu itsenäisinä osioina jo aiemmin. Nyt ajettavan koeliikenteen tarkoituksena on tehdä vielä viimeiset varmistukset ja yhteensovitukset sekä testata aikataulunmukaista ajoa kuljettajavaihtoineen.

– Liikennöinnin aloitukseen on valmistauduttu huolella ja olemme panostaneet siihen, että kuljettajat ovat päässeet ajamaan uudella radalla mahdollisimman paljon ja harjoittelemaan erilaisia poikkeustilanteita varten turvallisuus edellä. Tämä on liikenteenavauksen kenraaliharjoitus, ja jos jotain viilattavaa vielä löytyy, niin meillä on aikaa tehdä hienosäätöä, kertoo Kaupunkiliikenteen liikennöintiyksikön johtaja Johan Nykvist.

Vaikka kuljettajat ajavat koko päivän ja pysähtyvät kaikilla pysäkeillä, eivät matkustajat valitettavasti pääse vielä kyytiin. Kyytiin pääsee kuitenkin pian - pikaratikka 15 avajaisia vietetään lauantaina 21.10.

Tiedotamme lisää avajaisohjelmasta myöhemmin.