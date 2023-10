Eagle Filters Groupin tytäryhtiö hankki teollisuuskiinteistön Kotkasta

Eagle Filters Group Oyj:n puolivuosikatsaus: Eagle Filters Oy:n liikevaihto kasvoi 108 %. Eagle Filters Groupin liiketoiminnan kulut laskivat merkittävästi. 24.8.2023 09:10:00 EEST | Tiedote

Eagle Filters Group Oyj Lehdistötiedote 24 Elokuuta 2023 kello 9:10 (EET) Eagle Filters Group Oyj:n puolivuosikatsaus: Eagle Filters Oy:n liikevaihto kasvoi 108 %. Eagle Filters Groupin liiketoiminnan kulut laskivat merkittävästi. Tämä tiedote on tiivistelmä Eagle Filters Group Oyj:n tammi-kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksesta. Englanninkielinen raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Eagle Filters Groupin verkkovisuilla osoitteessa www.eaglefiltersgroup.com Eagle Filters Group Oyj on emoyhtiö ja Eagle Filters Oy on emoyhtiön 100 % omistama tytäryhtiö. Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska Eagle Filters Group Oyj ja sen tytäryritykset muodostavat kirjanpitolain 1 luvun 6a §:n mukaisen pienkonsernin. Tämän puolivuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT TAMMI – KESÄKUU 2023 Eagle Filters Oy Liikevaihto kasvoi 108 % vertailukauden vastaavasta ajankohdasta ollen yhteensä 3,4 (1,6) miljoonaa euroa. Saadut t