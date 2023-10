SDP:n Nasima Razmyar: Talouspuolue kokoomus leikkaa tuen, jonka jokainen euro tuo arviolta neljä uutta euroa Suomeen

Audiovisuaalisen alan edunvalvontajärjestö APFI ry on laskenut, että jokainen euro kannustintukea tuo palveluita ja työtä Suomeen 4 eurolla, josta 2 euroa on ulkomaista rahoitusta. Jokainen myönnetty kannustineuro tuo valtiolle välittömiä tuloja yli 1,4 euroa. Razmyar toteaa, että päätös on ajattelematon ja suora leikkaus pois suomalaisen elokuva- ja tv-alan kehittymisestä, työpaikoista, verotuloista ja kansainvälisestä kasvusta.

- Tähän yhteen päätöksen kiteytyy hallituksen leikkauspolitiikan ajattelemattomuus. Kun katsoin budjettikirjaa, niin piti hieraista silmiä, että onko tässä käynyt painovirhe tai vahinko, niin uskomaton tämä päätös on, sanoo Razmyar.

Päätös kuvastaa hallituksen päätöntä leikkauspolitiikkaa isossa kuvassa.

- Hallitus ajattelee, että summamutikkaisilla leikkaustoimilla saamme Suomen talouden kasvuun. Tämä on täydellinen esimerkki siitä: 10 miljoonan euron av-tuen leikkauksella itseasiassa aiheutetaan paljon suurempaa negatiivista vaikutusta talouteen, kuin mitä tuen säilyttäminen olisi tarkoittanut. Yksi myönnetty kannustineuro tuo valtiolle välittömiä tuloja yli 1,4 euroa takaisin. Kokoomus on onnistunut brändäämään itsensä hyvin talousosaavana puolueena, mutta tämä päätös ei kyllä sitä heijastele, ihmettelee Razmyar.

Vuoden 2017 käyttöönoton jälkeen kannustin on tuonut yli 300 miljoonaa euroa ulkomaista rahoitusta Suomeen ja kolminkertaistanut kotimaisen tv-draaman liikevaihdon. Alan kasvu on ollut nopeaa myös siksi, että jakelualustat investoivat voimakkaasti paikallisiin sisältöihin. Tuotannot eivät usein toteutuisi ilman kannustinta, koska se on yleensä edellytys kansainväliselle investoijalle, tai toisteisesti tuotannot siirtyisivät maihin, joissa on kannustin.

- Alan siirtyessä entistä enemmän striimaukseen tulee kannustintuen leikkaus vaikeuttamaan suomalaisten tuotantojen pääsyä kansainvälisille jakelualustoille. Tuesta hyötyvät käsikirjoittajat, ohjaajat, näyttelijät, tuotannon työntekijät, kalustotoimittajat, jälkituotanto ja muut alihankkijat. Tuki vaikuttaa myös pelialaan, koska animaatioiden ja virtuaalituotantojen ja –tehosteiden kautta koko av-ala linkittyy tiiviisti pelialaan ja sen kasvuun Suomessa. Aikamoisen lyhytnäköinen päätös maassa, jossa peliala on merkittävä työllistäjä, painottaa Razmyar.

Suomen av-ala on kokonaisarvoltaan n. 1,6 miljardia euroa. Myös TEM:ssä on tunnistettu merkittävä kasvu- ja vientipotentiaali av-tuotteissa. Tukea on pidetty toimivana, kustannustehokkaana ja yksityistä rahoitusta houkuttelevana tukimuotona.

- Hienoa, että alan merkitys tunnistetaan ministeriössä – budjetissa kun sitä ei selvästikään tunnisteta.

Razmyar korostaa, että tuki on myös jatkorahoitusta ruokkiva, sillä onnistuneet tuotannot kasvattavat kiinnostusta muita suomalaisia tuotantoja kohtaan. Pienellä kannustimella on saatu paljon hyvää aikaan ja suomalaisia tuotantoja maailmalle - Nordic Noir ja pohjoismainen televisio sekä elokuva kiinnostavat juuri nyt.

- Tämä on hallituksen kiitos ammattilaisille siitä, että he ovat vuosikausien työllä ja osaamisella nostaneet suomalaisten elokuva- ja tv-tuotantojen kiinnostusta. Samaan aikaan muut Pohjoismaat ja Baltian maat ovat todenneet kannustimen hyödyt ja laajentavat niitä. Kyllä hävettäisi, jos olisin hallituksessa, päättää Razmyar.