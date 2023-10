Tiedote ja kutsu medialle: Kauppakeskus Myllyn historian suosituin toive toteutuu – tubettajat Ella ja Helmi esiintyvät syyslomalla

Ella ja Helmi ovat tunnettuja YouTubessa ja TikTokissa julkaisemistaan videoista. Heillä on eri kanavissa yhteensä noin 300 000 seuraajaa. Turkulaislähtöiset Ella ja Helmi asuvat tällä hetkellä Tampereella Meemitalossa yhdessä kuuden muun suomalaisen tubettajan kanssa.

– Toive Ellan ja Helmin esiintymisestä on ollut kaikkien aikojen suosituin asiakaspalaute, jota olemme Myllyssä saaneet. Kun huhut heidän tulostaan alkoivat levitä, meiltä kyseltiin pitkin syksyä tarkempia aikatauluja, jotta perheet osasivat varata syyslomareissuja ja junalippuja, hymyilee Kauppakeskus Myllyn markkinointipäällikkö Mira Salo.

Ella ja Helmi esiintyvät Myllyssä keskiviikkona ja torstaina 18.–19. lokakuuta kello 12. Lisäksi keskiviikkona kello 15 on muotinäytös-lavashow, jossa Ella ja Helmin lisäksi on mukana muitakin sometähtiä. Kaksikon pop up -myymälä on avoinna molempina päivinä kello 10–18 Finnkinon naapurissa.

– Kauppakeskus on nykyään paljon muutakin kuin ostospaikka – sinne tullaan viettämään aikaa ja viihtymään. Ellan ja Helmin vierailu on jälleen yksi tapa tarjota asiakkaillemme arjen elämyksiä Myllyn tapaan.

Myllyn 22-vuotisjuhlissa kuppikakkuja ja sähköautoja

Ellan ja Helmin esiintyminen on osa Myllyn syntymäpäiväjuhlintaa. Keskiviikosta sunnuntaihin lapset saavat ajella sähköautoilla, torstaista lauantaihin voi pyörittää tuttua Ihmepyörää ja lauantaina tarjoillaan kuppikakkukahvit tuhannelle ensimmäiselle.

– Syntymäpäivämme osuu tänä vuonna sopivasti koulujen syyslomien aikaan, joten halusimme tarjota ohjelmaa ja iloisia kohtaamisia lomalaisille sekä arkipäiviin että viikonloppuun, Mira Salo kertoo.

Kutsu medialle: Tervetuloa tapaamaan Ellaa ja Helmiä

Kutsumme median edustajat tapaamaan Ellaa ja Helmiä keskiviikkona 18.10.2023 klo 11 ennen heidän esiintymistään yleisölle. Ilmoittauduthan tapaamiseen viimeistään maanantaina 16.10.2030: ulla-mari.uusitalo@ideagroup.fi, p. 040 861 9323.