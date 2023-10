Ikääntyvän vesihuoltoverkoston saneeraustarve sekä yleinen kustannustason nousu korottavat HSY:n vesi- ja jätehuollon maksuja

Vesihuollon asiakasmaksuilla varmistetaan toimiva ja luotettava vesihuolto pääkaupunkiseudulla

Pääkaupungin vesihuoltoinfrastruktuuri tarvitsee nyt ja tulevina vuosina runsaasti ja enenevässä määrin saneeraustöitä, joita tämänhetkiset vesimaksut eivät riitä rahoittamaan.

- HSY:n tulee kattaa vesi- ja viemäriverkoston ylläpito-, tuotanto- ja saneerauskustannukset asiakasmaksuilla ja tämä vesihuoltoverkoston saneeraustarve näkyy väistämättä vesimaksuissa. Saneerausinvestoinneilla huolehditaan vesihuoltoverkoston toimintavarmuudesta ja minimoidaan huonokuntoisesta verkostosta aiheutuvat vedenjakeluhäiriöt sekä ympäristöhaitat, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Tommi Fred.

Vesihuollon asiakasmaksut perustuvat kiinteistön käyttämän veden määrään pohjautuvaan käyttömaksuun sekä perusmaksuun, jonka suuruus riippuu kiinteistön koosta ja käyttötarkoituksesta. Kertaluonteinen liittymismaksu peritään asiakkaan liittyessä HSY:n verkostoon. Vuoden 2024 hinnoittelun muutoksilla ja korotuksilla on pyritty palveluiden parempaan kustannusvastaavuuteen sekä siihen, että HSY:n kyky kattaa investoinnit paranee ja lainanottoa voidaan hillitä. Tämä näkyy asiakkaalle erisuuruisina muutoksina ja korotuksina vesihuollon käyttö- ja perusmaksussa sekä liittymismaksuissa. Esimerkiksi 150 kerrosneliön omakotitalolle, jonka vuosittainen vedenkulutus on 180 m3, käyttö- ja perusmaksujen nousu on yhteensä noin 6 euroa kuukaudessa. Toiminnan rahoittamiseksi HSY joutuu ottamaan lisävelkaa, muuten korotustarve vastaavan kokoiselle omakotitalolle olisi ollut noin 20 euroa kuukaudessa. Hinnastoa on myös pyritty yksinkertaistamaan ja selkeyttämään erityisesti pientaloasukkaiden kohdalla.

HSY:n jäsenkunnissa vesihuollon käyttö- ja perusmaksut nousevat seuraavasti (sisältää arvonlisäveron):

• vesimaksu kuutiometriltä 1,74 eurosta 1,87 euroon

• jätevesimaksu kuutiometriltä 2,03 eurosta 2,19 euroon

• perusmaksun yksikköhinta kerrosneliöltä 0,0242 eurosta 0,0273 euroon

Vesihuollon palvelumaksuhinnastoa on päivitetty kohonneiden materiaalikustannusten mukaisesti. Palvelumaksuja ovat esimerkiksi liitostöistä perittävät kustannukset. Palvelumaksut nousevat henkilötyön osalta 3,7 %. Vesihuollon liittymismaksuja korotetaan 25 %, jotta maksut kattaisivat paremmin uuden vesihuoltoverkoston rakentamisen kustannukset. Sprinklerimaksuihin kohdistuu 8 % korotus.

Jätehuollon maksuissa maltilliset korotukset

Jätehuollon kuljetus- ja käsittelykustannukset ovat kasvaneet inflaation ja nousseiden energiakustannusten takia. Tämä asettaa nostopaineita myös asiakkailta perittäviin kustannuksiin. Kaikkien jätelajien astiatyhjennyshinnat kiinteistöillä nousevat 3,5 prosenttia.

- Kannustamme asukkaita kierrättämään, sillä se on erittäin tehokas tapa säästää kiinteistön kustannuksissa. Sekajäte on kallein jätelaji, Fred muistuttaa.

Biojätteen keräys 1–4 asunnon kiinteistöillä alkoi Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella 1.7.2023 ja keräys laajenee Vantaalle 1.1. sekä Helsinkiin 1.7.2024 mennessä. Tämä ei välttämättä kuitenkaan tuo lisäystä vuosikustannuksiin, jos kiinteistöllä on kompostori tai se saa lajittelun ansiosta harvennettua sekajäteastian tyhjennysväliä.

- Tähän mennessä noin puolet pienkiinteistöistä on valinnut haluavansa lajitella biojätteensä omaan kompostoriin, mikä tuo kiinteistölle kustannussäästöä kertainvestoinnin jälkeen, Fred kertoo.

Biojätteen lajittelu erilleen sekajätteestä mahdollistaa myös sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämisen. Tästä saatu säästö saattaa kattaa myös maksullisen biojätekeräyksen kokonaan ja voi jopa pienentää jätehuollon vuosikustannuksia.

Esimerkiksi omakotitalon jätehuollon kokonaiskustannus vuonna 2023 on 251,68 euroa, jos sekajäte kerätään 240 litran astiassa ja tyhjennetään joka toinen viikko. Sekajätteen tyhjennysvälin voi harventaa, kun biojäte lajitellaan erilleen ja pakkausjätteiden kierrättäminen vähentää sekajätteen määrää. Kun sekä sekajäte- että biojäteastia tyhjennetään neljän viikon välein, kokonaiskustannus vuonna 2024 pienenee 225,22 euroon.

Sortti-asemilla henkilöasiakkaiden hinnat pysyvät ennallaan

HSY:n Sortti-asemilla on yli puoli miljoonaa asiointia vuosittain. Henkilöasiakkaiden maksuihin ei tule korotuksia. Yritysasiakkaille on uutena eriytetty oma hinnastonsa: näihin maksuihin on tehty keskimäärin 3,75 prosentin korotus viime vuoteen verrattuna. Tavoitteena on kerätä yrityksiltä kustannukset kattava jätemaksu.

Kiinteistöjen jätemaksuilla katetaan myös kotitalouksien maksuttomia palveluita, kuten vaarallisen jätteen keräys, HSY:n kiertävät keräysautot, jäteneuvonta ja osa Sortti-asemien toiminnasta. Kiinteistöliiton syyskuussa 2023 tehdyn selvityksen mukaan HSY:n jätemaksut ovat erittäin kohtuullisella tasolla 0,17 €/m2/kk, kun 59 kaupungin keskiarvo on 0,21 €/m2/kk. Vertailussa on kerrostalo, jossa on samat kerättävät jätelajit samankokoisissa astioissa ja samoilla tyhjennysväleillä.

Lisätietoa vesihuollon saneeraustarpeesta: www.hsy.fi/vesimaksut2024

Lisätietoa biojätteen keräyksen laajenemisesta: www.hsy.fi/biojatekerays

Vesi- ja jätehuollon hinnastot: www.hsy.fi/hinnastot