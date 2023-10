SDP:n Filatov: Järjestöjen rahoitus on turvattava

– Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat merkittäviä aktiivisen yhteiskunnan rakentajia. Ne ovat kiinteä osa suomalaista hyvinvointivaltiota. Järjestöt tukevat osallisuutta ja tarjoavat ihmisille matalan kynnyksen väyliä toimia. Järjestöt tarjoavat toimintamahdollisuuksia myös sellaisille, joiden on vaikeampi osallistua yhteisölliseen toimintaan esimerkiksi sairauden vuoksi, Filatov muistuttaa.

– On turvattava järjestöjen itsenäisyys, koska ne ovat tärkeä osa kansalaisyhteiskunnan vahvuutta ja demokraattista yhteiskuntaa, painottaa Filatov.

– Toivottavaa olisi siirtyä pitkäjänteisempään rahoitukseen. Vuosi on hyvin lyhyt eivätkä vuodet ole samanlaisia. Järjestöillä pitäisi olla mahdollisuus varautua tuleviin investointeihin eikä tukijärjestelmän pitäisi olettaa, että eletään vuosittain kädestä suuhun, Filatov sanoo.

– Järjestöjen rahoituksen turvaaminen on tällä hetkellä vahvasti valtakunnan tasolla agendalla, koska rahapelituotot pienenevät lähivuosina. Sama kehitys on ikävä kyllä käynnissä myös paikallistasolla tiukan kuntatalouden vuoksi. Lisäksi työnjako hyvinvointialueiden ja kuntien välillä on selkiytettävä tukipolitiikassa ja turvatta toimintaedellytykset myös yhdistystasolla.

– On tärkeää, että yhteiskunta aktiivisesti edistää vapaaehtoistoiminnalle suotuisien toimintaympäristöjen rakentumista. Meidän tulee aktiivisesti kehittää julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Verkostoituminen, koulutus, yhteiset tilaisuudet ja hyvien käytänteiden jakaminen ovat tärkeitä toiminnan kehittämisessä, muistuttaa Filatov.

Noin kolmasosa suomalaisista aikuisista osallistuu johonkin vapaaehtoistoimintaan.

– Yhteiskunta ei toimisi ilman vapaaehtoisten työpanosta. Vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki tarjoaa mahdollisuuden auttaa ja tulla autetuksi. Se mahdollistaa rinnalla kulkemisen ja vertaistuen, jota mikään laki tai raha ei voi korvata, Filatov sanoo.

– Osallistuminen lisää sekä vapaaehtoisten itsensä että vapaaehtoistoiminnan kohteena olevien hyvinvointia, terveyttä ja yhteisöllisyyden kokemusta. Esimerkiksi Reumayhdistyksen toiminnalla on myös tärkeä terveyttä edistävä merkitys.

– Vapaaehtoistyö on arvokasta eikä sitä ole varaa heittää hukkaan, Filatov korostaa.