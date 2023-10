Pasilaan nousee 32-kerroksinen tornitalo – Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi tornialueen keskiosan asemakaavan

Kaupunginvaltuuston hyväksymä kaavaratkaisu on osa laajempaa Pasilansillan eteläpuolelle kaavailtua, tornitaloista koostuvaa, tiivistä ja urbaania asuin- ja työpaikka-aluetta. Koko tornialueen asemakaavaluonnos hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa kesäkuussa 2012 asemakaavaehdotusten pohjaksi.

Asemakaava on laadittu Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin syksyllä 2021 järjestämän suunnittelu-, toteutus- ja tontinluovutuskilpailun voittajan tekemän ehdotuksen perusteella. Tornirakennus sisältää pääosin toimistotiloja, pohjakerroksissa on myös liiketiloja. Rakennus on korkeudeltaan vähintään 130 metriä Veturitallinkujan tasosta ja kerroksia korkeimmassa osassa on 32.

Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä Pasila vahvistuu ja tiivistyy Helsingin keskustamaisena alueena ja alueelle syntyy lisää toimistotilaa. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu myös liikennesuunnitelma, joka tuo uuden jalankulkuyhteyden Veturitallien alueelta Pasilansillalle ja sen joukkoliikenneterminaaliin.

Suunnitelma julkisten työvoimapalveluiden järjestämisestä hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitelman julkisten työvoimapalveluiden järjestämisestä. Päätös on osa prosessia, jolla julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy Helsingin kaupungille vuoden 2025 alussa.

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuun saaminen on Helsingin pitkäaikainen edunvalvontatavoite. Helsinki on valmistautunut järjestämisvastuun pysyvään siirtoon osallistumalla 1.3.2021–31.12.2024 toteutettavaan työllisyyden kuntakokeiluun.

Helsingin kaupunki on valmistellut työvoimapalveluiden järjestämistä siten, että se tuottaa palvelut pääosin itsenäisenä työvoimaviranomaisena. Kaupunki tulee tuottamaan lakisääteisiä palveluita noin 70 000 henkilöasiakkaalle ja arviolta 5 000 yritysasiakkaalle vuosittain.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajaksi Juha Ahonen

Kaupunginvaltuusto päätti ottaa diplomilaulaja Juha Ahosen toimialajohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi. Ahonen on suorittanut diplomilaulajan ylemmän korkeakoulututkinnon Kölnin musiikkikorkeakoulussa sekä johtamisen erikoisammattitutkinnon Espoon seudun koulutusyhtymä Omniassa.

Ahonen on toiminut Tampereen kaupungin kulttuurijohtajana vuodesta 2021 lähtien. Tätä ennen hän on työskennellyt muun muassa Tampere Filharmonian intendenttinä, Tapiola Sinfoniettan intendenttinä sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n tapahtumapäällikkönä.

Ahonen aloittaa toimialajohtajana tammikuussa 2024.

Lisäksi kaupunginvaltuusto käsitteli sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloitteen nuorten hyvinvointipalvelujen turvaamisesta sekä vihreiden valtuustoryhmän aloitteen varhaiskasvatuksen kriisin ratkaisemisesta.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.

