Helsingissä osoitetaan mieltä kiusaamista vastaan – ”Haluamme osoittaa lapsille ja nuorille, että välitämme”

Sunnuntaina 22.10.2023 järjestettävä Yhdessä kiusaamista vastaan -tapahtuma alkaa läpi Paloheinän ja Pakilan kulkevalla yhteisöllisellä kulkueella ja huipentuu Pakilan koululle, jossa esiintyvät rap-artistit Paleface, Signmark ja Dilemma, laulaja-lauluntekijät Leo Stillman ja Vera Wall, UMK-ehdokkaanakin ihastuttanut Olivera, multi-instrumentalisti Osmo Ikonen, iskelmälaulaja Mikael Konttinen sekä musiikkiuraansa aloittelevat Celina ja AKDK. Lavalla nähdään myös Amin Asikaisen ja Mikko Kartanon voimaannuttava Kiusaamisesta KIPU. -esitys sekä HAC Energy Cheer -ryhmä. Juontajakaksikko Jussi Vatasen ja Kati Tammensolan lisäksi ääneen pääsevät muun muassa Hjallis Harkimo, Aleksis Salusjärvi, Joanna Wallinheimo ja lastenoikeusjärjestö Yhteiset lapsemme.

Musiikki- ja puhe-esitysten lisäksi päivän aikana voi muun muassa uppoutua Koulukiusaamisen kasvot -näyttelyyn, osallistua yhteisölliseen taideteokseen tai käydä juttelemassa matalan kynnyksen kohtaamispaikalla. Monet ovat halunneet osoittaa tukensa tapahtumalle etänä, ja päivän aikana nähdäänkin videotervehdyksiä aiheen tiimoilta esimerkiksi Käärijältä, VilleGallelta, Eriniltä ja Ushmalta. Tapahtumapäivän päättää JYA Housing Areenalla nähtävä ystävyysottelu.



Ajatus tapahtuman järjestämisestä sai kimmokkeen Ylen MOT-dokumentista Kiusaajien luvattu maa, jossa käsitellään Pakilassa sijaitsevassa koulussa tapahtunutta kiusaamistapausta. Alueella asuva Kati Tammensola alkoi pohtia, miten asukkaita voisi herätellä kiusaamisen vakavuudesta ja samalla osoittaa lapsille ja nuorille, että ympärillä olevat aikuiset välittävät ja sitoutuvat puuttumaan asiaan. Äkkiä tapahtuman suunnitteluun tarkoitetussa WhatsApp-ryhmässä oli yli 350 jäsentä.

“Tapahtumalla haluamme osoittaa alueen lapsille ja nuorille, että me aikuiset välitämme ja sitoudumme omalla esimerkillämme edistämään kunnioittavaa kohtaamista. Haluamme koota aikuiset yhteen ja todeta, miten tärkeää on olla yhtenä rintamana tämän äärellä. Kaikki ollaan samalla puolella. Tarvitaan sitä samaa mieletöntä yhteishenkeä, jolla tämä tapahtumakin on kasattu alueen aikuisten kanssa vapaaehtoisvoimin”, Tammensola kertoo.

Yhdessä kiusaamista vastaan -tapahtuman lisäksi järjestäjäryhmä on lähtenyt pohtimaan matalan kynnyksen malleja, joilla voidaan tehostaa kiusaamiseen puuttumista ja kunnioittavan kohtaamisen lisäämistä. Yksi tällaisista on Sankaritaidot®-valmentaja Johanna Luttisen vetämä hanke, joka on koonnut yhteen jo 20 monipuolisesti lasten ja nuorten parissa toimivaa tahoa. Laaja-alaisella yhteistyöllä halutaan viedä vahva välittämisen viesti lasten sekä nuorten arkeen ja luoda selkeä toimintamalli kunnioittavaa kohtaamista tukemaan.



YHDESSÄ KIUSAAMISTA VASTAAN

Kunnioittavan kohtaamisen puolesta

Su 22.10.2023



Klo 13.30 alkaen kokoontuminen Paloheinän kirjastolla

Klo 14 kulkue lähtee liikkeelle Paloheinäntie – Pakilantie – Halkosuontie – Pakilan koulu

Klo 14.30–17 ohjelmaa Pakilan koululla

Klo 18–19 ystävyysottelu JYA Housing Areenalla

Tapahtuma on kaikille avoin, ja sen järjestävät alueen aikuiset vapaaehtoisvoimin. Tapahtuman ilmeen on suunnitellut Laura Timantti.