Arvostettu ERC-rahoitus uusien materiaalien ja edistyneiden valmistusmenetelmien tutkimiseen

Euroopan tutkimusneuvosto ERC on myöntänyt syyskuussa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun apulaisprofessori Junhe Lianille erittäin arvostetun ja tavoitellun Starting Grant -tutkimusrahoituksen uusien materiaalien kehitystyöhön. Viisivuotinen rahoitus on arvoltaan noin 1,5 miljoonaa euroa ja se on suunnattu uransa alkupuolella oleville tutkijoille.

Teollinen 3D-tulostus eli ainetta lisäävä valmistusmenetelmä on taloudellinen vaihtoehto, kun kyseessä on monimutkaisen kappaleen valmistus. Toisaalta 3D-tulostetun tuotteen materiaalin ominaisuudet eivät välttämättä ole tasalaatuisia. Tällöin on olemassa vaara, että kappale hajoaa yllättäen käytössä.

Lianin HIGMAM – Hierarchical gradient metals by additive manufacturing -tutkimusprojektin tavoitteena onkin löytää vastaus tähän ongelmaan, ja kehittää perustavaa laatua oleva käsitys materiaalien ja valmistuksen vuorovaikutuksesta. Näin voitaisiin lopulta tarjota tehokas, digitaalinen ja ekologisesti kestävä tapa kehittää uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita.

”Huomasimme tutkimusryhmässämme sattumalta, että ainetta lisäävä valmistus voi tuottaa materiaaliin kokonaan uusia jaksollisia 3D-gradienttimikrorakenteita, joissa on yksinkertaisten mikrorakenteen lisäksi myös eri kokoluokan hierarkkisia rakenteita sekä jopa hilan vääristymiä. Hierarkkinen mikrorakenne säilyttää materiaalin lujuusominaisuudet, mutta tekee materiaaleista lujempia perinteisiin mikrorakenteisiin verrattuna”, Junhe Lian kertoo.

Viimeisen vuosikymmenen aikana tutkimus on osoittanut, että gradienttirakenteiset metallit ja orgaanisilta näyttävät muodot pystyvät säilyttämään teknisten materiaalien lujuuden ja sitkeyden ilman kompromisseja.

”Pystymme tällä hetkellä suunnittelemaan tekniikan alalla materiaaleja vain tiettyjen rajojen ja fysiikan säätöjen sisällä”, Lian lisää.

Lianin mukaan ainetta lisäävän valmistusmenetelmän sekä lopulta myös yleisempien valmistusmenetelmien avulla voidaan tutkia systemaattisesti uusien mikrorakenteiden mahdollisuuksia ja rajoja.

”Monimutkaisen, useita mittakaavoja ja fysiikan lakeja yhdistävän tutkimuksen avulla pyrimme kehittämään systemaattisen lähestymistavan uusien mikrorakenteiden suunnitteluun. Työssä tarvitaan runsaasti kokeellista perustutkimusta, monimittakaavaisia karakterisointimenetelmiä, laaja-alaista fysiikkaa ja monimittakaavaisia numeerisia malleja sekä datatiedettä”, Lian toteaa.

Euroopan tutkimusneuvosto ERC myöntää rahoitusta huippututkijoille korkeatasoiseen ja uraauurtavaan tutkimukseen. Tieteellinen huippuosaaminen on ainoa kriteeri, jonka perusteella ERC:n kärkitutkimusapurahoja myönnetään. ERC Starting Grantin voi saada erittäin lupaava nuori tutkija, jonka tohtorintutkinnosta on kulunut 2–7 vuotta.