Kremlin velho on huikea romaani vallan syvimmästä olemuksesta

Hänet tunnettiin Kremlin velhona. Arvoituksellinen Vadim Baranov toimi vuosien ajan Venäjän hallitsijan, ”Tsaarin”, harmaana eminenssinä. Baranov oli myyttinen hahmo, eikä hänen eronsa jälkeenkään pystytty sanomaan mikä huhu hänestä piti paikkansa. Kunnes eräänä iltana Vadim itse uskoo tarinansa tämän kirjan kertojalle…

Tarina vie lukijan Venäjän vallan ytimeen, jossa johdon hännystelijät ja oligarkit käyvät keskenään avointa sotaa ja missä Vadim, hallinnon luotettu takapiru muuttaa kokonaisen maan arvaamattomaksi poliittiseksi näyttämöksi.

Kun hallinnon salaiset toimet käyvät yhä synkemmiksi, on Vadim valmis tekemään kaikkensa päästäkseen irti itse luomistaan vallan rakenteista. Johtotähtinään hänellä on vain vallankumouksesta selvinneen isoisänsä muisto ja lumoava, armoton Ksenia, johon hän on rakastunut.

Giuliano da Empoli

KREMLIN VELHO

alkuteos: Le mage du Kremlin

Ranskan kielestä suomentanut Lauri Kaila Holma

ilmestyy 19.10.2023

myös e- ja äänikirjana

Giuliano da Empoli on sveitsiläis-italialainen kirjailija ja poliittinen neuvonantaja. Hän johtaa Volta-ajatushautomoa Milanossa ja toimii opettajana Scienses Po Parisissa. Hänen edellinen kirjansa Les ingénieurs du chaos käsitteli poliittista propagandaa ja se käännettiin kahdelletoista kielelle. Kremlin velho on hänen ensimmäinen romaaninsa, ja se sai vuonna 2022 useita huomionosoituksia, muun muassa palkinnot Grand Prix du Roman de l’Academie Française ja Prix Honoré de Balzac, ja oli lisäksi Goncourt- ja Prix Interralié -palkintofinalisti. Kirjan oikeudet on myyty 30 maahan.