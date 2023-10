Pohde mukana Asunnottomien yön tapahtumassa Oulun Rotuaarilla

Asunnottomien yö on kansalaisliike, joka tukee jokaisen oikeutta omaan kotiin eli vakinaiseen asuntoon. Asunnottomien yö järjestetään vuosittain 17. lokakuuta, joka on Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälinen päivä köyhyyden poistamiseksi. Pohde on mukana Oulun tapahtumassa, joka järjestetään Rotuaarilla 17.10.2023 kello 14 alkaen.