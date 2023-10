Pormestari Vartiainen kutsuu sidosryhmiä pyöreän pöydän keskusteluun nuorten syrjäytymisen ja rikollisuuden ennaltaehkäisystä

"Keskustelussa on tarkoitus käydä läpi eri toimijoiden tilannekuvaa nuorten voinnista ja heidän tukemisekseen tehtävästä työstä sekä viimeaikaiset havainnot käyden konkreettisesti läpi myös yhteistyön tarvittavia seuraavia askelia. Tavoitteena on entistäkin tiiviimpi yhteistyö yhteisten tavoitteiden – lasten ja nuorten hyvinvoinnin – edesauttamiseksi ja saavuttamiseksi. Helsingin tulee olla turvallinen kaupunki kaikille. Nuorten pahoinvoinnin ja rikollisuuden suunta on käännettävä yhteistyössä nyt. Siihen tarvitsemme kaikkia toimijoita ja perheitä", pormestari Vartiainen sanoo.

Viime aikoina keskustelu nuorten hyvinvoinnista ja esimerkiksi nuorisorikollisuudesta on käynyt vilkkaana. Julkisuudessa käytävä keskustelu on usein keskittynyt rikollisuuden torjumiseen ja rangaistavuuden näkökulmiin. Avainasemassa ovat kuitenkin myös nimenomaan ennaltaehkäisevät toimet ja osallisuuden vahvistaminen Nyt käytävässä keskustelussa onkin tarkoitus pohtia myös sitä, miten perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä voisi edelleen vahvistaa.

Varhainen puuttuminen avainasemassa



Nuorisorikollisuuden ja syrjäytymisen eri ilmenemismuotoihin puututaan Helsingissä jämäkästi eri toimijoiden yhteistyöllä. Kaupungilla, Helsingin poliisilla ja järjestöillä on keskeinen rooli, samoin kuin useilla muilla yhteiskunnallisilla toimijoilla ja nuorten perheillä. Yhteisesti on tunnistettu, että olennaista on puuttua ilmiöön varhaisessa vaiheessa moniammatillisessa yhteistyössä, ja panostaa vaikuttavimpiin toimenpiteisiin. Yhteisen pyöreän pöydän keskustelun tavoitteena on entisestään tiivistää toimijoiden välistä yhteistyötä ja tunnistaa, miten kaupunki voisi yhteistyökumppaneidensa kanssa toimia vielä nykyistä paremmin ongelmien ennaltaehkäisyssä.

Helsingin kaupungilla on tiivis ja mutkaton yhteistyö Helsingin poliisin kanssa. Kaupungin johto tapaa Helsingin poliisin johtoa säännöllisesti ja vaikuttavia toimenpiteitä koordinoidaan yleiseen turvallisuustilanteeseen vaikuttamiseksi. Pitkäaikaista yhteistyötä on tehty myös järjestöjen ja useiden muiden sidosryhmien kanssa. Näillä tahoilla on vahva rooli ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja siten onnistumisen edellytyksissä.

Tarkoituksena on käydä kierros tilannekuvasta eri toimijoiden rajapinnasta ja näkökulmasta katsottuna sekä käydä läpi viimeaikaisia kokemuksia kehityssuunnista ja ennaltaehkäisevän toiminnan suuntaamisesta ja kohdentamisesta. Lisäksi keskustelua on tarkoitus käydä yhteistyön tiivistämisestä, mahdollisista haasteista sekä ratkaisuista.