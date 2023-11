Minuutin mittaisella harjoituksella kohti onnellista elämää

”Onnellisuusminuutin idea on hyvin yksinkertainen. Sen tarkoitus on, että annat itsellesi vapauden tuntea onnellisuutta yhden minuutin ajan.”

– Ilkka Koppelomäki teoksessa Onnellisuusminuutti

Ilkka Koppelomäen uutuusteos opastaa lukijalle vaikuttavan tavan luoda onnellisuutta elämän jokaisena päivänä olosuhteista ja elämäntilanteesta riippumatta. Teoksen ydin on Koppelomäen kehittämä Onnellisuusminuutti-harjoitus, joka pohjautuu sekä Koppelomäen omiin kokemuksiin että oppeihin, jotka hän on ammentanut valmentajana työskennellessään luomansa Saa mitä haluat -menetelmän parissa.

”Mielestäni onnellisuudesta on tehty aivan liian monimutkaista. Sitä tutkitaan paljon ja tutkijat löytävät aina uusia selityksiä sille, mikä tekee ihmisen onnelliseksi. Tämä kirja eroaa sillä, että se antaa suoraan ensimmäisessä osassa sinulle yhden konkreettisen ja testatun tavan alkaa luoda onnellisuutta elämääsi heti tänään.” kertoo Koppelomäki.

Onnellisuusminuutti on jatkoa Koppelomäen suositulle Saa mitä haluat -kirjasarjalle. Viisas Elämä on aiemmin julkaissut teokset Saa mitä haluat – Opas omannäköisen elämän toteuttamiseen (2019), Saa mitä haluat – Elämäsi kirja (2020), Saa mitä haluat -muistikirja (2021) ja Saa mitä haluat: Nuoren kirja – Kasva keneksi haluat (2022).

Ilkka Koppelomäki on itsensä johtamisen valmentaja ja oman elämän ohjaamiseen tarkoitetun Saa mitä haluat -menetelmän kehittäjä. Ilkka on reilun 10 vuoden aikana auttanut menetelmällään tuhansia suomalaisia tekemään arjestaan parempaa ja saavuttamaan tavoitteitaan. Ilkan perustama Uskalla Innostua -tiimi on tehnyt vaikuttavaa työtä itsensä kehittämisen eteenpäin viemiseksi jo vuodesta 2007 asti. Ilkan missiona on ”vähemmän katkeria vanhuksia ja enemmän elämäänsä tyytyväisiä ihmisiä”.

Onnellisuusminuutti ilmestyi kirjakauppoihin viikolla 46.



Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus kotimaisen ja ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Julkaisemme huippuasiantuntijoiden kirjoittamia innostavia ja koskettavia teoksia elämän eri osa-alueille. Viisas Elämä on Suomen johtavin kustantamo hyvinvoinnin ja elämäntaidon kategoriassa. Teoksemme tarjoavat oivalluksia merkitykselliseen elämään.