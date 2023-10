WSOY julkaisee nobelisti Jon Fossen kirjoja suomeksi

Lokakuun alussa kirjallisuuden Nobelin voittaneen norjalaisen Jon Fossen proosaa ei ole aiemmin suomennettu. WSOY on ostanut neljän kirjan oikeudet ja julkaisee suomennoksen Morgon og kveld -romaanista 2024.

Uusnorjaksi kirjoittavan romaani- ja näytelmäkirjailija Jon Fossen Suomen-kustantamo on WSOY. Tuoreen kirjallisuuden Nobelin lisäksi Fosse on voittanut mm. Ruotsin akatemian pohjoismaisen palkinnon (2007) ja Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon (2015). Viime vuonna hän oli Booker-ehdokkaana.

”On ilo saada kustantaa pohjoismaisen nobelistin romaaneja ensi kertaa suomeksi. Fossen omaääninen ja omalakinen maailma tulee näin vihdoin tutuksi myös suomalaisille lukijoille”, WSOY:n suomennetun kaunokirjallisuuden kustantaja Leena Balme sanoo.

WSOY on hankkinut oikeudet Fossen proosatuotannon pääteoksiin lukeutuviin Morgon og kveld -romaaniin (2000) ja kolmeen kirjaan jakautuvaan Septologien-teokseen, jonka ensimmäinen osa julkaistiin Norjassa 2019.

Morgon og kveld on kuvaus kalastajan, Johanneksen, syntymästä ja kuolemasta, ja se julkaistaan suomeksi jo ensi vuonna. Teoksen suomentaa palkittu kääntäjä Katriina Huttunen. Septologien on yhteensä noin 800-sivuinen teoskokonaisuus, joka on kirjoitettu yhdeksi virkkeeksi. Se pohdiskelee mm. ihmisyyden, identiteetin, perheen, Jumalan ja taiteen teemoja.

”Fossen romaanit ovat usein meditatiivisia, niissä on oma erityinen rytminsä. Romaaneissa liikutaan enemmän ihmisen sisäisessä maailmassa kuin meitä ympäröivässä todellisuudessa,” Balme kuvailee.

Jon Fosse (s. 1959) tunnetaan kansainvälisesti eritoten näytelmistään kuten Namnet, Nokon kjem til å komme, Barnet ja Jenta i sofaen.