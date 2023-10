Viihtyisää pimeää kaupungissa – arkkitehtuurin tutkijat keräävät oululaisten kokemuksia

Shaking up Tech -tapahtuma innostaa lukiolaistyttöjä tekniikan alalle 6.10.2023 07:45:00 EEST | Tiedote

Shaking up Tech -tapahtuma kokoaa tekniikasta kiinnostuneita lukioikäisiä naisia ja muunsukupuolisia Oulun yliopistoon, Aalto-yliopistoon ja LUT-yliopistoon torstaina 12. lokakuuta. Tapahtuman tavoitteena on ravistella ennakkoluuloja ja tarjota käytännön esimerkkejä teknillisestä alasta. Tekniikan ala on Suomessa poikkeuksellisen sukupuolittunut. Vain joka viides yliopiston diplomi-insinööriopiskelijoista ja tekniikan korkeakoulujen professoreista on naisia.