Salaliiton tulevan Portaat-albumin uusi single ja video Tärkeä ihminen ilmestyy perjantaina 13.10. – videon ensinäyttö nyt Soundissa

Ossi Alisaaren sanoittama ja Alisaaren ja Timo Kuismasen yhdessä säveltämä Tärkeä ihminen voisi hyvin olla Salaliiton ”Matkustaja” – suoraan sydämiin käyvä avainbiisi, jota Suomi laulaa karaokessa tulevina vuosina. Kuten singlemaistiaisen kuuluukin, biisi on myös ovi Salaliiton neljänteen albumiin, 3. marraskuuta julkaistavaan tuplalevyyn Portaat.

15 uutta biisiä sisältävä albumi puolestaan on henkilökohtainen, erikoinen teos: biisit jakavat sen tunnelmallisesti ”Portaat ylös”- ja ”Portaat alas” -kappaleisiin. Levyllä on tarttuvia, Salaliitolle luontevia pop-biisejä, kuten Tärkeä ihminen -single, mutta myös uskaliaampia, melankolisia ja progressiivisia eepoksia, pieteetillä läpisävellettyä ja -sovitettua musiikkia. Biisien äärelle kannattaa malttaa asettua jo levyn pituuden vuoksi – aika palkitsee kuulijan. Portaat johtavat ihmismieleen ja maailman ihmeisiin, tarttuen jo ensikuuntelulla fragmentteina matkaan, vaikka heti ei edes muista mistä kappaleesta mikäkin ajatus on lähtöisin.

Salaliiton laulaja-kitaristin Ossi Alisaaren ihmiselämän outoutta ja ihmeellisyyttä käsittelevissä teksteissä sukelletaan arkeen, kuolemaan, rakkauteen, huoleen läheisestä, yhteiskunnallisiinkin teemoihin. Ja kaikessa kuuluu sekä eletty elämä että mieltä huuhtova lohdullinen huumori, Salaliiton oma juttu.

– Tärkeä ihminen -single edustaa Salaliiton popimpaa puolta, tässä kuuluvat selkeästi vaikutteina Cure ja Smiths. Tätä biisiä on tosi hauskaa soittaa, mahtava basson ja rumpujen tähdittämä intro luo heti kappaleen tunnelman ja ekassa kitarasoinnussa on jotain maagista. Portaat-levyn tekeminen kesti kauan, niin kauan, että siitä tuli osittain vahingossa tuplalevy. Bändinä olemme uuden äärellä ja Portaat tuo uusia sävyjä Salaliiton ilmaisuun. Onneks tässä on hetki aikaa ennen julkkarikeikkoja, on meinaan vielä hommaa opetella ja sovittaa levyn kitarakuviot keikkaversioiksi!, kitaristi Timo Kuismanen kiteyttää bändin tunnelmia singlen ja albumin julkaisujen kynnyksellä.

Salaliitto:

Ossi Alisaari – kitara ja laulu

Timo Kuismanen – kitara

Raine Hynninen – basso

Tommi Rantamäki – rummut ja taustalaulu

Facebook

Instagram

Tärkeä ihminen:

Äänitys: Matti Vasanen, Pekka Alisaari ja Salaliitto

Miksaus: Matti Vasanen

Masterointi: Jarno Alho / Alho Audio Mastering

Kuvat ja Tärkeä ihminen -singlen kannet: Noora Isoeskeli





Tärkeä ihminen -video:

kuvaus ja valaisu – Mikko Siipola

leikkaus ja kuvaus – Tommi Rantamäki

Katso Tärkeä ihminen -videon ensinäyttö Soundissa täältä.