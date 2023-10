Nuorten ravintotietouden lisääminen tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia – HJK ry ja Puhdistamo yhteistyöhön

Helsingin Jalkapalloklubi, eli HJK, on johtava kotimainen jalkapalloseura, joka on tehnyt 116 vuotta pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä suomalaisen jalkapalloilun kehittämiseksi. HJK tarjoaa sinivalkoisen pelaajapolun 1-vuotiaasta aina naisten ja miesten pääsarjatasoille saakka. HJK:n toiminnassa liikkuu viikoittain lähes 4500 lasta ja nuorta. Klubi kantaa vastuuta kaupunkilaisten hyvinvoinnista joukkue- ja jalkapallotoiminnan lisäksi järjestämällä palkittua iltapäiväkerhotoimintaa. HJK:n toiminnan on mitattu tuovan yhteiskunnalle vuosittain yli 47 miljoonan euron hyödyn.

www.hjk-j.fi