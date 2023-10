Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari aloittaa yhteistyön Laurean kanssa!

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari ja Laurea-ammattikorkeakoulu ovat solmineet kumppaniyhteistyösopimuksen. Laurea tarjoaa HRA, Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutusta avainkumppaneilleen. Ensimmäinen koulutus järjestetään Laurean Tikkurilan kampuksella 14.-15.3.2024.

HRA-koulutus on ensimmäinen rekrytointikoulutus, jossa koulutuksen suoritettuaan voi osaamisen todentaa tutkinnolla. Tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HRA-nimikettä. Koulutus on Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin ja sen yhteistyöverkoston luoma koulutuskokonaisuus.

Koulutuksen pohjalla on SFS:n rekrytoinnin standardi, kivijalkana toimivat rekrytoinnin eettiset periaatteet sekä hyvät rekrytointitavat että rekrytointiin liittyvä juridiikka. Rekrytointia tehostaa prosessimainen rekrytoinnin suunnittelu ja oikein kohdennettu viestintä. Oikein tehty rekrytointi vaikuttaa myös suoraan työnantajamielikuvaan sekä hakijakokemukseen.

Kumppaniyhteistyösopimus on Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin ensimmäinen kumppanuuteen perustuva sopimus. Tämän kokeilupilotin jälkeen kauppamarilla on tarkoitus syventää kumppanuusyhteistyötä Laurean ja vastaavien muiden sidosryhmien kanssa. Laurea-ammattikorkeakoulu on ilmoittanut myös kiinnostuksensa yhteistyön laajentamiseen kauppakamarin kanssa tulevana vuonna. Tämä yhteistyö kohdennetaan Laurean avainkumppaneille.