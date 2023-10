Erityisesti vanhemmat ikäpolvet arvostavat ammattitaitoista palvelua rakennus- ja remontointimateriaaleja ostaessaan

Suomalaiset pitävät ammattitaitoista palvelua neljänneksi tärkeimpänä kriteerinä rakennus- ja remontointimateriaaliin liittyvissä ostopäätöksissään. 19 prosenttia kertoo ammattitaitoisen palvelun ohjaavan heidän ostopäätöksiään.

– Joissakin tilanteissa ammattitaitoinen palvelu voi olla jopa onnistuneen projektin edellytys. Mikäli esimerkiksi märkätiloihin tai lattiaan valitsee käyttötarkoitukseen huonosti sopivia materiaaleja, voi uusi remontti odottaa jo nurkan takana. Ammattilaisten asiantuntemuksen ansiosta voi siis säästää sekä aikaa että rahaa, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi muistuttaa.

– Yhä useampi painottaa rakennusmateriaalien kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä, ja juuri näissä asioissa ammattitaitoiset myyjät voivat auttaa. Heillä on laaja tietämys siitä, minkälaiset materiaalit sopivat asunnon olosuhteisiin ja kulutukseen. Pitkäikäiset materiaalit ovat myös vastuullinen valinta, Päiväniemi kertoo.

Vuosien karttuessa remontoijan arvostus palvelua kohtaan kasvaa

Erityisesti vanhemmat ikäpolvet arvostavat ammattitaitoista palvelua. 65–75-vuotiaista lähes kolmannes (30 %) kertoo ammattimaisen palvelun vaikuttavan heidän ostopäätöksiinsä. Vastaava luku esimerkiksi 25–34-vuotiaiden keskuudessa on 14 prosenttia.

– Tutkimus osoittaa, että erityisesti 55 vuoden ikärajan ylittäneet suomalaiset korostavat nuorempia ikäpolvia enemmän ammattitaitoista palvelua. Iän ja kokemuksen myötä voi olla helpompaa kysyä asiantuntijoilta oikeita kysymyksiä. Lisäksi aiemmista rakennus- ja remontointiprojekteista on voinut kertyä tietoa siitä, että ammattilaisesta on todellista apua projektissa, Päiväniemi huomauttaa.

Ammattitaitoinen palvelu pitää työmaan käynnissä

Ammattitaitoinen palvelu ei rajoitu vain oikeiden materiaalien valintaan, vaan rakentamisen ammattilainen voi olla tukena projektin suunnittelusta.

– Meillä vastuumyyjät ovat rakentamisen asiantuntijoita, joiden tehtävänä on huolehtia siitä, että työmaalla on oikeat tavarat oikeaan aikaan. Työmaan seisominen on turhauttavaa ja usein kallista, joten huolellisella suunnittelulla on iso merkitys, Päiväniemi kertoo.

Koneiden vuokrauspalvelu on hyvä apu projekteissa ja helpottaa niiden toteuttamista aikataulussa.

– Harvalla meistä löytyy kaikki rakentamiseen tai remonttiin vaadittavat koneet ja laitteet varastosta tai autotallista eikä kaikkeen kannata itse investoida. On huomattavasti helpompaa vuokrata koneet joustavasti tarpeen mukaan. Starkin RENT-konevuokraamosta saa ammattilaistason koneet ja laitteet tarvittavaksi ajaksi käyttöopastuksen kera, muistuttaa Päiväniemi.

*Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2023 -kysely tehtiin Stark Suomen toimeksiannosta. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi Pohjoisranta BCW. Kysely toteutettiin Bilendin M3 Research -verkkopaneelissa helmikuussa 2023. Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava.