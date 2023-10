Olavinlinna tarjoaa syyslomalaisille suuren suosion saavuttaneen kekrijuhlan ja uuden mysteeritapahtuman

Viime vuonna suuren suosion saavuttaneen Kekrijuhlan ohjelmatarjontaa on entisestään lisätty, ja koettavaa on kaikenikäisille.

”Vaikka meillä ei kirjallisia todisteita linnan kekrijuhlasta olekaan, voimme olettaa, että linnassa on vuosisatojen aikana juhlittu satokauden päättymistä eli kekriä”, Suomen kansallismuseon yleisötyökoordinaattori Anne Paulasuo kertoo.

Tapahtumapäivän aikana voi tehdä kekrinaamareita, leikkiä vanhan ajan leikkejä, sonnustautua haarniskapukuun ja osallistua kehruu- ja parsintanäytöksiin. Lisäksi Savonlinnan taidelukion kansanmusiikkia soittava Takamus-yhtye esiintyy useampaan otteeseen.

Tasatunnein klo 12–16 lähtevillä opastetuilla kierroksilla kiivetään linnan torneihin.

Tunnelmallisen päivän kohokohtana on klo 18 tapahtuva oljesta ja risuista rakennetun kekripukin poltto. Se tapahtuu Riihisaaren ja Tallisaaren välisellä vesialueella, kun Mustan Virran Keskiaikaseura suuntaa tulinuolet pukkia kohti. Samalla Olavinlinnan ampuma-aukkoja valaistaan edellisen vuoden tapaan.

Sadonkorjuulounasta ja satokauden herkkuja



Ravintola Linnantuvassa on tarjolla sadonkorjuulounasta klo 12–15. Linnan Vesiportin bastionista voi ostaa klo 12–17 sadonkorjuun tuotteita. Myyntialueelle kaikilla on vapaa pääsy.

Päivän aikana kannattaa vierailla myös Riihisaaren museossa. Samiedun opiskelijat pitävät pop up -kahvilaa Riihisaaren Kavassi-tilassa ja järjestävät piha-alueella ohjelmaa klo 15–18. Aamukymmeneltä avautuvaan museoon on alle 18-vuotiailla vapaa pääsy, muilta sisäänpääsy on 6 euroa.

Kekrijuhlan pääareenana toimiva Olavinlinna on avoinna klo 12–17. Sisäänpääsymaksu linnan sisätiloihin on 6 euroa, alle 7-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi. Suomen kansallismuseon tuottama kekri-tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Olavinlinnan ravintoloiden, Riihisaari – Savonlinnan museon ja Samiedun kanssa.

Syysloman jännittävimmät hetket koetaan uudessa mysteeritapahtumassa



Syyslomalla Olavinlinnassa voi kokea myös jotain täysin uutta: torstaina 26.10. Olavinlinnassa järjestetään ensimmäistä kertaa koko perheen pelillinen mysteeritapahtuma Muuriin kätketyt salaisuudet. Tapahtumassa pienten ryhmien tehtävänä on etsiä eri puolilla linnaa sijaitsevat vihjeet ja ratkaista arvoitus. Apua seikkailijat saavat linnan historiallisilta hahmoilta.

Syyslomalla lähdetään myös Olavinlinnan tarinakierroksille. Kierroksilla kuullaan kertomuksia linnan arjesta ja sattumuksista. Kierroksille lähdetään kolmesti päivässä 17., 19. ja 24.10. klo 10, 11 ja 12.