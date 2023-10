SDP Helsingin ryhmäaloite: Toimivaa työvoimapolitiikkaa

Vuoden 2025 alusta TE-palvelut siirtyvät valtiolta kuntien järjestettäväksi. Helsinki on ollut mukana työllisyyspalveluiden kuntakokeilussa. Kuntakokeilun piirissä ovat ainoastaan olleet työttömät alle 30-vuotiaat nuoret, työmarkkinatuella olevat sekä asiakkaat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Vuoden 2025 alusta tuleva uudistus tuo työvoimapalvelut koko laajuudessaan Helsingin järjestettäväksi. Palvelukokonaisuus on huomattavasti laajempi kuin kuntakokeilussa. Siirtyvät työvoimapalvelut koostuvat henkilöasiakkaan palveluista, alkavan yrityksen palveluista sekä työnantaja- ja yrityspalveluista.

”Helsingin TE-Palvelut tulee rakentaa yhteistyössä sekä henkilö- että yritysasiakkaiden tarpeista lähtien. Keskeistä on henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja sitouttaminen. Asiakkaiden ja henkilöstön näkökulmat ansaitsevat tulla kuulluksi. Laaja-alainen yhteistyö takaa onnistuneen lopputuloksen”, kertoo varavaltuutettu Marika Koski.

Tämä uudistus on Helsingille suuri mahdollisuus luoda uudenlainen toimiva kokonaisuus. Helsinki vastaa jatkossa työvoimapalveluiden lisäksi mm. sosiaali- ja terveyspalveluista, elinkeinopalveluista, koulutuksesta, kotoutumisesta ja nuorisotoimesta. Näiden hallinnonalojen saumattomalla yhteistyöllä voidaan saada aikaan entistä toimivammat työ- elinkeinopalvelut.

Helsingin elinvoiman ja hyvinvoinnin kannalta on keskeistä, että työ- ja elinkeinopalveluita kehitetään avoimesti ja hyvässä vuorovaikutuksessa kuntalaisten, yritysten ja henkilöstön kanssa.

"Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että työ- ja elinkeinopalveluiden tuottamisen malli rakennetaan siten, että se tapahtuu demokraattisesti valittujen päätöksentekijöiden toimesta. Tällöin voimme varmistaa, että asiakkaiden ja henkilöstön näkökulma tulee kuulluksi. Esitämme, että Helsingin kaupungin päätöksentekojärjestelmään luodaan oma toimiala työ- ja elinkeinopalveluille ja sille vastaava lautakunta. Hallintosäännön muuttaminen on käynnistettävä pikaisesti, jotta päätöksentekoelimet voivat aloittaa työnsä viimeistää keväällä 2024. Siten palvelukokonaisuudesta voidaan päättää avoimesti normaalissa päätöksentekojärjestelmässä," summaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma.