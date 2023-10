Kymmenedalens El Ab:s delårsrapport 1.1–31.8.2023

Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 98,1 (111,0) miljoner euro och rörelsevinsten var 26,8 (2,6) miljoner euro. Lönsamheten av elproduktionen ökade avsevärt under översiktsperioden. Det varma vädret och energisparkampanjen minskade elförbrukningen. Elförbrukningen inom bolagets distributionsområde minskade med ca 10 procent jämfört med året innan. Marknadspriset på el fortsatte att sjunka under översiktsperioden, men prisnivån är ändå fortfarande tydligt högre än före början av energikrisen.