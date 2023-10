Pohjois-Suomi sähköistyy – Syksyn loppuun mennessä Arinan toimialueella yli 30 ABC-latausasemaa

Samalla käynnillä ostokset tai tauko ja auton lataus

Osuuskauppa Arinan uusia ABC-latausasemia avataan Prisma-, S-market- ja Sale-myymälöiden, ABC-asemien ja Sokos Hotellien yhteyteen. Uusia asemia on jo avattu loppukesän ja syksyn aikana Sodankylään, Kolariin, Ouluun, Keminmaahan, Tornioon, Kemiin, Ylitorniolle, Vihantiin sekä Levillä S-marketille ja Break Sokos Hotel Levin yhteydessä sijaitsevaan Levin Toriparkkiin. Loppuvuoden aikana ABC-latausasemat tullaan avaamaan vielä Zeppelinin Prismalle Kempeleeseen, Original Sokos Hotel Arinan asiakasparkkiin sekä Kaakkurin, Pateniemen ja Oulunsalon S-markettien kylkeen.

– Arinan ABC-latausasemat ovat saaneet kiitosta sekä kätevyydestä että kohtuullisesta hinnoittelusta. Lataus onnistuu helposti ABC-mobiilin avulla, esimerkiksi ruokaostosten aikana. Haluamme helpottaa asiakkaidemme arkea ja on erityisen hienoa, että pääsemme tuomaan uusia ABC-latausasemia ympäri Pohjois-Suomea, Lappia myöten. Näistä esimerkkinä Levi, jossa uusi latausasema helpottaa paitsi paikallisten, myös matkailijoiden elämää, toteaa Osuuskauppa Arinan myynti- ja kehityspäällikkö Mikko Kuusela.

– ABC-latausasemat ovat saaneet asiakkailtamme kiitosta sekä kätevyydestä että kohtuullisesta hinnoittelusta, unohtamatta asiakasomistajillemme latauksesta kertyvää Bonusta. Seuraamme asiakkaidemme palautteita tarkasti ja esimerkiksi saamiemme palautteiden perusteella olemme nostaneet tehoja entisestään jo käytössä olleiden Pudasjärven, Vaalan, Pulkkilan, Muhoksen ja Ivalon ABC-latauspisteillä. Valtakunnallisesti ABC-lataus on noin kahdessa vuodessa kasvanut yli 1600 latauspisteen verkostoksi. Tämä verkosto palvelee asiakkaita kaikkialla siellä missä he liikkuvat, Kuusela lisää.

ABC-latausverkoston rakentaminen tukee käynnissä olevaa liikenteen murrosta. ABC-latauksella on myös tärkeä rooli Arinan ja koko S-ryhmän kunnianhimoisissa ilmastotavoitteissa. Osuuskauppa Arinan ja koko S-ryhmän tavoitteena on olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen vuonna 2025 ja ABC-lataus on osa tätä kunnianhimoista ilmastotavoitetta.