Tervetuloa tutustumaan Rakkauksia-näyttelyyn taiteilija Katriina Haikalan johdolla 18.10.

Rakkauksia-näyttely perustuu Women’s Room -yhteisötaidehankkeeseen, jonka lähtökohta oli tarve tuoda esiin naiserityistä asunnottomuutta. Hanke toteutettiin Rinnekotien Asunto ensin -yksiköissä tammi-toukokuussa 2023. Työskentelyä johti taiteilija Katriina Haikala. Hänen lisäkseen työryhmään kuuluvat tuottaja Anna Miettinen, tutkija Leena Alanko, valokuvaaja Johanna Tirronen ja kuraattori Pirkko Siitari. Ryhmän työskentelystä syntynyt näyttely avattiin yleisölle 10.10.2023 Alppikorttelissa Helsingissä.

Katriina Haikala (s. 1977) on monialainen taiteilija-valmentaja. Haikala on koko 17-vuotisen uransa ajan yhdistänyt taiteellisen toimintansa saumattomasti yhteiskunnallisiin teemoihin, hyödyntäen taiteen voimaa muutoksen herättämiseen ja saanut näin aikaan merkittävää vaikuttavuutta sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla. Normikriittisissä, yhteisöllisissä töissään Haikala käsittelee sortavia rakenteita sekä sukupuoleen ja erityisesti naiseuteen liittyviä kysymyksiä. Hänen lähestymistapansa ei ole vain valloittanut yleisöä, vaan se on kiinnittänyt myös kansainvälisen median huomion ja nostanut hänen työnsä globaalille näyttämölle. Vuonna 2016 Olivia-lehti valitsi Haikalan 15:sta inspiroivan suomalaisen naisen joukkoon. Haikala on esiintynyt myös "Women Who You Should Now" -sivustolla.

”Olen työskennellyt paljon muotokuvan parissa. Tähän työskentelyyn lähdimme poikkeuksellisesti pyrkimyksenämme rakentaa muotokuvaa niin, että kuvattavien anonymiteetti säilyy”, Haikala kertoo.

Kutsumme median edustajat tutustumaan Rakkauksia-näyttelyyn Katriina Haikalan johdolla.

Paikka: Alppikatu 2, Alppikulma-rakennus, Helsinki

Aika: Keskiviikko 18.10. klo 9-10

Ilmoittautumiset viimeistään 17.10.: Viestintäpäällikkö Susanna Kaaja, susanna.kaaja@hdl.fi, 050 325 2072

Tilaisuudessa Katriina Haikala kertoo töistä ja niiden syntyprosessista.

Rakkauksia-näyttely on avoinna yleisölle 11.–29.10. tiistaista sunnuntaihin klo 12–18 (maanantaisin suljettu), os. Alppikatu 2, Helsinki. Vapaa pääsy!

Rakkauksia-näyttelyyn kuuluva Naisten huone -videoteos on samanaikaisesti esillä myös Helsingin Kaupunginmuseolla.

Women’s Room -hanketta on toteutettu Suomen kulttuurirahaston sekä Rinnekotien tuella.

